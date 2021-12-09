С министром экономики Вааном Керобяном мы встретились в кулуарах прошедшего недавно в Москве Второго евразийского конгресса, организованного Евразийским банком развития. Руководитель экономического ведомства нашей страны был одним из спикеров сессии «Единая товаропроводящая сеть ЕАЭС+: гарантия продовольственной безопасности региона и катализатор экспортной активности».

Речь на сессии, в частности, шла о выстраивании в ЕАЭС открытой транспортно-логистической цепи, увеличении объемов складских мощностей, а также создании системы управления товарно-материальными потоками, что в целом будет способствовать наращиванию объемов взаимной торговли и стимулированию экспорта сельскохозяйственной продукции.

Но помимо участия в конференции, глава Минэкономики, как выяснилось, приехал сюда для обсуждения инвестиционных проектов, в финансировании которых возможно будет участвовать также и ЕАБР.

«Один из них охватывает сферу сельского хозяйства. Это довольно крупный инвестпроект, оценивающийся примерно в 35 млн долларов. Сейчас как раз ведутся с ЕАБР обсуждения по поводу его участия в финансировании проекта. В случае успеха, старт будет дан уже в следующем году», – рассказал г-н Керобян, воздержавшись на данном этапе от представления каких-либо иных деталей проекта, поскольку пока что он находится на стадии обсуждений.

Наряду с этим, продолжил он, была очень важна дискуссия, организованная на площадке конгресса по теме единой товаропроводящей сети ЕАЭС. Учитывая то, что реализация этого проекта должна помочь повысить уровень продовольственной безопасности стран «пятерки» и снизить рост цен, который наблюдается во всем мире.

И, конечно же, это позволит нарастить экспорт в третьи страны и увеличить внутренний товарооборот между странами Союза. Поэтому, как пояснил министр, «мы намерены принять активное участие в реализации этого масштабного проекта».

У Минэкономики скоро будет новая структура

Коль скоро речь зашла о наращивании экспорта, мы поинтересовались у главы Минэкономики: какие, на его взгляд, проблемы пока что имеются у Армении, если проанализировать наши последние показатели по экспорту?

«В целом наши проблемы остаются прежними, – констатировал он, уточнив, что большая часть нашего экспорта приходится на, так сказать, несложные товары, то есть с низкой добавленной стоимостью. – Несмотря на то, что общий объем нашего экспорта по последним данным вырос на 17%, а без учета горнодобывающей сферы – на 30%, качество экспортируемых товаров пока что не вызывает удовлетворения.

Потому что около 60% экспортируемых товаров – это горнодобывающая продукция, плюс еще примерно 20% – первичная продукция, то есть опять-таки сырье, и всего лишь 10% приходится на товары средне и высокотехнологической сферы», – перечислил г-н Керобян.

Товарная структура отечественного экспорта, равно как и вопрос диверсификации экспортных рынков, не первый год уже является одной из актуальных проблем нашей экономики. Во многом решению этой задачи должно было способствовать новое подразделение по поддержке экспорта, которое, как обещал глава экономического ведомства еще в мае этого года, планировалось создать в Минэкономики.

Основная его функция как раз сводилась к исследованию возможностей армянского экспорта на внешних рынках на основе анализа больших массивов данных.

На сегодня, как пояснил наш собеседник, новая структура Минэкономики уже представлена на утверждение правительства.

«На самом деле, там есть множество очень интересных отделов и подразделений. К примеру, управление, которое будет курировать цифровое сельское хозяйство. Или управление, которому надлежит заниматься вопросами внедрения наукоемкой экономики.

Одним словом, все, о чем мы постоянно слышим и говорим, – экспорт, инновации, наукоемкая экономика и пр. – теперь этим понятиям даем, скажем так, ответственные управления, которым надлежит специализированно заниматься по каждому из направлений», – рассказал о предстоящих нововведениях в структуре Минэкономики ее руководитель.

Бизнесу пошлем мессидж

Коснулся наш собеседник и очень важной на сегодня темы, касающейся вопроса продления запрета на импорт товаров турецкого производства. Учитывая то, что действие эмбарго установлено до 31 декабря 2021 года, как в правительстве, так и среди парламентариев идут сейчас довольно активные обсуждения по поводу целесообразности продления запрета.

Впрочем, позиция Минэкономики вполне ясна и сводится к тому, чтобы еще на шесть месяцев продлить запрет на импорт готовых товаров из Турции. А вот в постоянной комиссии НС по экономическим вопросам пока нет окончательного мнения на сей счет. Здесь, в частности, указывают на то, что Минэкономики не представило результаты соответствующего анализа, которые могли бы убедить всех в необходимости дальнейшего продления эмбарго.

«В целом мы уже провели довольно детальный анализ. Но фактически он не убедил наших партнеров, поэтому мы продолжим наши встречи, обсуждения и надеемся, что найдем то сбалансированное решение, которое поможет на должном уровне защитить в том числе и интересы наших производителей», – заявил г-н Керобян.

Но даже если будет принято решение о продлении запрета, то речь опять-таки будет идти о шести месяцах, в течение которых может действовать решение правительства. Именно такой срок установлен договором о Евразийском экономическом союзе и соответствующими регулированиями. И каждый раз по истечение этого срока его можно продлевать еще на полгода.

Местные же предприниматели указывают на то, что инвесторам, намеревающимся основать производства по импортозамещению турецких товаров, необходим временной лаг в течение хотя бы 3-5 лет, чтобы иметь стабильную ситуацию.

Ведь на протяжении многих лет наши предприниматели постоянно указывали на то, что дешевые турецкие товары буквально заполонили отечественный рынок и душат местное производство, не позволяя ему развиваться в столь неравной конкуренции.

А после введения эмбарго у них появилась отличная возможность для создания эффективных и конкурентных производств, нацеленных на импортозамещение товаров, имеющих ключевое значение для нашей экономики.

«Понятно, что это большая проблема, потому что каждые шесть месяцев бизнесу придется сталкиваться с подобным риском. Но тут есть и другой вариант. Мы можем сделать соответствующее заявление, послать, так сказать, мессидж предпринимательскому сообществу относительно того, что процесс продления запрета на импорт турецких товаров будет носить у нас продолжительный характер», – обрисовал возможный вариант развития ситуации глава Минэкономики, указав на то, что тем самым бизнес сможет сориентироваться и принять конкретные решения относительно своих инвестиций.

С прицелом на будущий рост

И напоследок, учитывая, что нынешний год близится к завершению, мы попросили министра экономики озвучить свои прогнозы относительно показателя экономического роста Армении в 2021 году. Апеллируя к последним статданным за первые девять месяцев текущего года, он указал на то, что ВВП за этот период в цифровом выражении вырос на 11,1%.

«Однако высокая инфляция, зафиксированная в этом году, и жесткая сдерживающая политика Центробанка не позволили нам пойти в направлении более высокого экономического роста. Но надо иметь в виду, что наша работа не подразумевает достижение результатов в краткосрочный период, а ориентирована на долгосрочные цели.

Поэтому надо сделать так, чтобы создать сейчас все необходимые предпосылки для высокого экономического роста в течение ближайших пяти лет. Что, собственно, мы и делаем в соответствии с теми действиями, которые обозначены по нашей части в программе правительства», – отметил министр экономики, добавив, что номинальный рост местной экономики в этом году, по его оценкам, будет находиться в пределах 11-12%, возможно, даже достигнет 13%. Что касается реального экономического роста, то он, скорее всего, будет колебаться в пределах 4-6%.