В Париже 9 декабря состоялось первое совместное заседание рабочей группы армяно-французского экономического сотрудничества.

Армянскую делегацию на мероприятии возглавил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, французскую делегацию – госсекретарь по иностранным делам Франции Жан-Батист Лемуан.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в своем выступлении министр Мирзоян поблагодарил госсекретаря Лемуана за оказанное гостеприимство и помощь в организации эффективных обсуждений, подчеркнув, что совместное заседание стало результатом почти годичной двусторонней работы и усилий в рамках договоренностей, достигнутых на уровне лидеров двух стран.

Арарат Мирзоян подчеркнул, что необходимо проводить целенаправленную работу по реализации договоренностей, достигнутых высшим руководством двух стран, активизации экономических отношений, которые будут соответствовать уровню привилегированных отношений между Арменией и Францией.

В ходе обсуждений стороны подчеркнули важность диверсификации армяно-французских торгово-экономических отношений, необходимость обогащения сотрудничества новыми экономическими программами, а также активизации взаимных инвестиций. Собеседники также отметили необходимость активизации контактов между деловыми кругами Франции и Армении, в частности, посредством взаимных визитов делегаций и организации экономических мероприятий. Была подчеркнута текущая деятельность Французского агентства развития в Армении, а также отмечена важность реализации новых программ.

В рамках заседания министр иностранных дел Армении Мирзоян и госсекретарь Франции Лемуан подписали документ «Дорожную карту армяно-французского экономического сотрудничества на 2021-2026 гг.». Основная цель документа – создать стратегию и рамки сотрудничества для двусторонних экономических программ между Арменией и Францией на следующие пять лет, которые будут включать инфраструктуру, городское развитие, энергетику, сельское хозяйство, туризм, высокотехнологичные инновации, здравоохранение и другие перспективные направления.