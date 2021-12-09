Премьер-министр Никол Пашинян принял участие в открытии Саммита за демократию, который проходит в режиме онлайн. Саммит инициирован президентом США Джо Байденом.

В двухдневном мероприятии принимают участие руководители и представители более ста стран.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, на открытии саммита с речью выступил Джо Байден, после чего начались панельные обсуждения.

В саммите также принимают участие представители неправительственных организаций и частного сектора.

В повестке дня двухдневных обсуждений стоят вопросы, связанные с противодействием угрозам демократии, борьбой с коррупцией и защитой прав человека.

Речь премьер-министра Никола Пашиняна на Саммите за демократию запланирована на 10 декабря.