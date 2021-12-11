Двадцать шесть итальянских парламентариев подписали призыв к правительству Драги оказать давление на Азербайджан с целью освобождения армянских военнопленных и мирных жителей. Oб сообщает Арменпресс.

«Спустя год после подписания трехстороннего заявления от 9 ноября ситуация в Нагорном Карабахе и на армяно-азербайджанской границе остается напряженной из-за вторжения азербайджанских войск на суверенную территорию Республики Армения и несоблюдения режима прекращения огня», – пояснили депутаты, подчеркнув, что даже сегодня большое количество армянских военнопленных незаконно удерживаются в азербайджанских тюрьмах, и из многих авторитетных источников известно, что армянское христианское историческое и культурное наследие находится под угрозой на территориях, оказавшихся под контролем Азербайджана.

По словам итальянских парламентариев, кроме того, Азербайджан при открытой поддержке Турции угрожает применить силу для создания экстерриториального «коридора», объединяющего две страны через международно признанную суверенную территорию Республики Армения.

«Все это происходит вопреки тому, что положившим конец войне трехсторонним заявлением от 9 ноября предусматривается разблокировка всей коммуникационной и транспортной сети в регионе. Более того, согласно полученной информации, Международный суд в Гааге вынес вердикт, требуя от Азербайджана гарантировать права военнопленных, предотвратить разжигание расовой ненависти в отношении армянского населения и осудил вандализм в отношении армянского исторического и культурного наследия», – отмечается в документе.

26 итальянских парламентариев ожидают, что правительство Италии в качестве предварительного условия в отношениях между ЕС и Азербайджаном в рамках Восточного партнерства выдвинет освобождение удерживаемых в Азербайджане армянских военнопленных и мирных жителей, а также отказ от провокационной и воинственной риторики на благо мирных переговоров на конструктивной основе для решения нерешенных вопросов во имя безопасности и процветания во всем Кавказском регионе.