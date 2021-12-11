10 декабря около 19:30 часов в одной из воинских частей, расположенных на южном направлении Республики Армения, по предварительным данным – выстрелом сослуживца, был смертельно ранен военнослужащий срочной службы, рядовой Сеник Ашотович Арзуманян (2002 г/р). Об этом сообщает Арменпресс.

Министерство обороны Армении разделяет горечь утраты, выражает поддержку членам семьи, родным и сослуживцам погибшего военнослужащего.

Еще двое военнослужащих ранены. Их жизни ничего не угрожает.

Ведется расследование для полного выяснения обстоятельств происшествия.