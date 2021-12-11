Делегация во главе с начальником полиции Армении, генерал-майором полиции Ваге Казаряном с 8 по 10 декабря находилась с рабочим визитом в Грузии. Об этом сообщает пресс-служба Полиции Армении.

8 декабря начальник полиции Ваге Казарян встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

В тот же день делегация во главе с начальником Полиции Армении, генерал-майором Полиции Ваге Казаряном встретилась с министром внутренних дел Грузии Вахтангом Гомелаури и возложили венок к памятнику погибшим при исполнении служебных обязанностей милиционерам.

В ходе встречи министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури поприветствовал армянскую делегацию во главе с Ваге Казаряном и представил недавние реформы Министерства внутренних дел Грузии, подчеркнув эффективное развитие сотрудничества полиции двух стран.

Начальник Полиции Армении, генерал-майор Полиции Ваге Казарян поблагодарил своего грузинского коллегу за приглашение и теплый прием. Высоко оценив уже налаженное сотрудничество между МВД Грузии и Полицией Армении, он отметил, что оно эффективно развивается по всем направлениям оперативной службы, ведется повседневная работа по поиску, выявлению и экстрадиции лиц, выразив уверенность, что эта встреча – новый этап в сотрудничестве между оборонными ведомствами двух стран.

Как сообщается, армянская делегация посетила Управление патрульной полиции Грузии, где ей подробно были представлены функции, задачи, структура и проводимые работы по совершенствованию патрульной полиции.

9 декабря начальник Полиции Армении, генерал-майор Полиции Ваге Казарян посетил Сервисное агентство МВД Грузии, где ознакомился с процессом регистрации транспортных средств, а также с процессом предоставления номерных знаков. Руководителя полиции ознакомили с практическим процессом сдачи экзаменов на получение водительских прав.