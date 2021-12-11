Для любителей фигурного катания, зимних видов спорта и активного отдыха Лебединое озеро в очередной раз превратилось в каток. Об этом «Арменпресс» сообщили в аппарате мэрии Еревана. Каток будет работать ежедневно с 11:00 до 22:00, кроме технического перерыва с 16:00 до 18:00.

Стоимость одного часа катания на катке составляет 500 драм, а при аренде конька – 1000 драм.

Прокат коньков открыт с 11:00 до 15:30, с 18:00 до 22:00. На катке сдаются в аренду два катка.

– для детей предусмотрены коньки номеров 28-36.

– для взрослых предусмотрены коньки 36-45

На катке есть медпункт и кафе.

В рабочее время на катке всегда присутствует тренер.

Гардеробные также предусмотрены для всех желающих.

Официальная церемония открытия катка состоится 14 декабря в 18:30 », – сообщили в мэрии Еревана.