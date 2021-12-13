Представитель Армении при ЕСПЧ и в Международном суде ООН Егише Киракосян считает важным решение Международного суда ООН о расовой дискриминации в отношении армян со стороны Азербайджана.

На пресс-конференции в конференц-зале Арменпресс Егише Киракосян отметил, что суд обязал Азербайджан принять все необходимые меры для предотвращения подстрекательства и разжигания расовой дискриминации, межнациональной розни в отношении этнических армян, в том числе со стороны государственных чиновников и учреждений.

«Здесь суд зафиксировал важный факт, подчеркнув, в частности, что слово ненависти, пропаганда ненависти осуществляется из уст высокопоставленных чиновников, с привлечением государственных структур. Это может создать среду, угрожающую физической безопасности людей. Суд четко обязал азербайджанским чиновникам или государственным учреждениям принять превентивные меры. Основанием для такого решения является то, что представленные Арменией доказательства были настолько вескими, что суд подчеркнул фактор должностных лиц», – сказал он.

По словам Егише Киракосяна, следующий важный пункт решения суда касается защиты объектов армянского культурного наследия. Суд обязал Азербайджан принять соответствующие меры в этом отношении для обеспечения надлежащего выполнения своих обязательств по Конвенции о расовой дискриминации.

В частности, суд обязал принять все необходимые меры для предотвращения и наказания актов вандализма в отношении армянского культурного наследия, включая церкви, другие культовые сооружения, памятники, достопримечательности, кладбища и другие экспонаты.

«Суд уже делал зафиксировал это на начальном этапе, зафиксировал обязательство для Азербайджана. Решения Суда ООН об этой срочной мере имеют обязательную международную силу. Суд ООН уведомляет об этом решении Совет Безопасности ООН, который уполномочен принимать меры для контроля или обеспечения исполнения судебных решений», – сказал Егише Киракосян.