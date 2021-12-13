В Брюсселе председатель Совета Европы Шарль Мишель 14 декабря проведет трехстороннюю встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом представитель ЕС заявил на пресс-конференции в преддверии саммита Восточного партнерства ЕС.

«Завтра председатель Совета Европы сначала проведет двусторонние встречи с премьер-министром Армении и президентом Азербайджана. А вечером он проведет с ними трехстороннюю встречу», – сказал он.