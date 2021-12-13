По поводу предложенной Турцией и Азербайджаном и поддержанной Россией и Ираном инициативы «3+3» (Армения-Грузия-Азербайджан + Россия-Турция-Иран) в Армении идут активные обсуждения, в которых звучит серьезная озабоченность исходящими от этой идеи для Армении и Арцаха вызовами и угрозами. Обсуждения ведутся и на общественном уровне, и на экспертном.

Чтобы понять, что думает народ, достаточно прислушаться к разговорам сидящих в кафе, прогуливающихся по улицам или паркам, порой – в транспорте. Невольно подслушанные автором этих строк высказывания свидетельствуют о том, что крайне негативное отношение к идеям Реджепа Эрдогана и Ильхама Алиева в армянской общественности вызвано пониманием преследуемых Турцией и Азербайджаном целей, направленных на, в лучшем случае, ослабление, в худшем, уничтожение армянской государственности как таковой. Кстати, ни Анкара, ни Баку этого, по большому счету, не скрывают. Фальшивые заверения о стремлении к миру и добрососедству кого-кого, а армян обмануть не могут.

Как неоднократно отмечал академик Национальной академии наук Армении, тюрколог Рубен Сафрастян, для Турции приемлемыми являются только 2 статуса для Армении: или вассальное государство или полная потеря независимости: “Эти подходы зафиксированы в следующих документах: Батумский договор 1918г. (вассальное государство) и совершенно секретный приказ, полученный командующим вторгшимися в 1920г. в Армению турецкими войсками Карабекиром, в котором от него требовалось “стереть с лица земли Армению”. Реальная политика Турции в отношении Армении начиная с 1991г. направлена на достижение именно этих целей – которая из них получится… Все остальное – просто “дипломатическое прикрытие”…”

В Армении прекрасно понимают, что все выдвигаемые Турцией и Азербайджаном предложения и инициативы носят сугубо политический/геополитический характер, и о взаимовыгодном сотрудничестве с их участием в регионе говорить не приходится. Даже в экономическом плане в контексте разблокирования коммуникаций. Тем более, что с каждым предложением Анкара и Баку продолжают выдвигать все новые предусловия, требуя от Еревана все новых и новых уступок. Подобными предусловиями обставляются даже гуманитарные вопросы, в т.ч. вопрос освобождения удерживаемых Азербайджаном армянских военнопленных и гражданских лиц.

Основная часть армянского экспертного сообщества опасения общественности разделяет. Наша газета уже представляла читателям мнения ряда политологов и аналитиков по этому вопросу. Сегодня по поводу вышеназванной инициативы Турции и Азербайджана мы попросили высказаться Чрезвычайного и Полномочного Посла, экс-министра иностранных дел Республики Арцах Армана МЕЛИКЯНА.

– Арман Варданович, каково Ваше видение этой инициативы Эрдогана? Несет ли она действительно мир и стабильность, как утверждают авторы идеи или, напротив, чревата серьезными угрозами2

-В первую очередь нам следует ясно осознавать, что инициаторы переговорного формата «3+3» в первую очередь озабочены обеспечением безопасности и укреплением собственных позиций в регионе Южного Кавказа в условиях сформировавшегося после 44-дневной войны статус-кво.

Естественно, что Турция и Азербайджан, добившиеся совместными усилиями военного превосходства над армянскими вооруженными силами, будут тянуть одеяло на себя и требовать от Еревана максимальных уступок, как территориального плана, так и по части льготных для них режимов при использовании наземных транспортных коммуникаций, проходящих через Армению. При этом, совершенно неизвестно, на каких именно условиях они сами будут готовы открыть собственные транспортные коридоры для армянских грузов и транспортных средств.

Мы также постоянно слышим угрозы в адрес Армении, как из Баку, так и из Анкары, смысл которых сводится к той простой мысли, что если мы не пожелаем выполнить их требования добровольно, то они своего добьются силой. Москва на эти выпады пока что публично внятно не реагирует, хотя, возможно, сможет конкретнее сформулировать свою позицию в ходе первой встречи вышеупомянутого формата.

Правда, кажется, формат «3+3» не складывается из-за отказа Грузии от участия в его работе.

В итоге получается, что это уже не региональная переговорная площадка, а некая конференция, скорее призванная навязать Армении правовое оформление итогов войны и навязанных ей победителями условий при возможном нейтральном отношении к этому России и Ирана, которые будут заинтересованы в том, чтобы их собственные интересы при этом не пострадали.

– Возможно ли избежать обсуждения в рамках этого формата обсуждения вопросов, проблем, разрешение которых проходит в других форматах, в частности, вопроса урегулирования азербайджано-арцахского конфликта, проходящего в рамках Минской группы?

– Я склонен считать, что Баку и Анкара попытаются максимально использовать формат уже «3+2», для оказания мощнейшего, в том числе и военного, давления на официальный Ереван, с тем, чтобы последний отказался от использования любых других переговорных площадок для нейтрализации рисков и потерь, которыми будет чревато его согласие на ультимативные предусловия Азербайджана и Турции.