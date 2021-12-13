Россотрудничество планирует со следующего года запустить программу микрогрантов для стран ближнего зарубежья, в том числе Армении: участники смогут получать от 300 до 1000 долларов для реализации проектов по нескольким направлениям.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе РЦНК в Ереване, об этом заявил заместитель руководителя Россотрудничества Дмитрий Поликанов в ходе онлайн-подключения к юбилейному форуму «Новое поколение 2021», который 13-14 декабря проводит Русский дом в Ереване.

Поликанов представил 10-летние итоги реализации программы и отметил, что микрогранты Россотрудничества позволят сформировать поле для совместной работы.

«Смысл в том, чтобы за такие небольшие деньги запустить проект или сделать несколько мероприятий. По тематике они должны быть связаны с Россией, чтобы проект был взаимовыгодным», – раскрыл скобки Дмитрий Поликанов.

Также заместитель руководителя Россотрудничества отметил важность взаимодействия в социальных сетях.

«Выпускники нашей программы могут стать амбассадорами самой программы. Они могут стать амбассадорами российского образования. Каждый год правительство выделяет десятки тысяч мест для бесплатного обучения в России. Через год 30 тысяч человек будет учиться в России бесплатно, речь идет не только о бакалавриате, но и о магистрантах, аспирантах.

Мы делаем акцент на том, чтобы привозить в Россию представителей разных профессиональных групп. Это правильно, таким образом люди получают новые профессиональные связи, опыт, знания, которые они могут применить в своей стране», – отметил Дмитрий Поликанов.

К заместителю руководителя Россотрудничества также поступил вопрос от студентов: «Может ли Россотрудничество помочь студентам в реализации их исследовательских и дипломных работ, нацеленных на российско-армянские отношения?»

«Как вариант может быть, но мы и так оказываем экспертную поддержку. Сейчас есть онлайн-технологии для проведения консультаций, беседы, вебинары», – отметил Дмитрий Поликанов.

Модератор форума, специальный корреспондент издания «Взгляд» Юрий Васильев, подводя итоги, задал вопрос: какие препятствия вы видите на пути развитие программы «Новое поколение» и как их обойти?

«Самая главная проблема с “Новым поколением” – это ковидные ограничения. А также это бюрократия, потому что каждая поездка – это огромное количество бумаг, но мы стараемся с этим работать», – подытожил Поликанов.

Напомним, в этом году отмечается 10-летний юбилей программы «Новое поколение» Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).

Программа предоставляет возможность молодым профессиональным специалистам из разных стран мира принимать участие в важных мероприятиях, посещать разные города России, знакомиться с культурой и традициями регионов России, что во многом способствует развитию личных и профессиональных коммуникаций, стимулирует обмен опытом между молодыми специалистами России и других стран.