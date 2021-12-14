Недавно сборная Армении по волейболу приняла участие в прошедшем в Ереване зональном турнире чемпионата Европы среди юношей до 18 лет, заняв последнее место среди 7 команд.

Отечественная дружина проиграла с одинаковым счетом 0:3 сверстникам из Беларуси, Латвии, Украины, России, Польши и Эстонии. С этого соревнования мы и начали нашу беседу с генеральным секретарем республиканской федерации волейбола Кареном Асмаряном, отметившим, что подобный результат был вполне ожидаем.

По его словам, скудный бюджет федерации не позволяет нацеливаться на более амбициозные цели, однако предпринимаются шаги для более успешных выступлений наших ребят в соревнованиях по пляжному и зимнему волейболу.

-Как Вы оцениваете участие нашей команды в европейском турнире?

-Высокого результата как такового не ожидали, поскольку на этот раз у нас была слабая команда. Мы просто нацеливались на участие, чтобы ребята могли набраться опыта международных встреч. Нынешняя сборная по уровню подготовки значительно уступала составу 2018 года.

К тому же, ей пришлось соперничать с достаточно сильными визави. В Грузии в марте нынешнего года игра нашей сборной с теми же командами получалась намного лучше, чем сейчас. Тогда и соперники выглядели похуже. В целом армянские волейболисты по росту и физической подготовке уступали соперникам.

Достаточно отметить, что средний рост игроков нашей сборной составляет 175 см, а большинства соперников – под 2 метра. Поэтому такой результат был ожидаем для нас. Да и коронавирус тоже оставил отпечаток на подготовке сборной. В прошлом году команды практически не тренировались и трудно было наверстать упущенное.

–Означает ли это, что в следующем сезоне состав сборной будет скорректирован?

-На подходе сравнительно хороший резерв. Хотя, признаться, эти игроки тоже отнюдь не столь слабы, просто им не хватило опыта. Нынешний состав завершил свою миссию на международной арене: настает черед игроков 2007-08 годов рождения. Мы очень рассчитываем на них.

-Что стало с ребятами из команды 2018 года?

-Большинство из них выступает в клубах высшей лиги чемпионата Армении, а также участвует в европейских первенствах по пляжному волейболу. Еще несколько игроков призваны в армию. К примеру, капитан той сборной Хачатур Асмарян и Самвел Гасабоглян играют в столичном ЦСКА, лучший нападающий – представляет команду Олимпийской спортшколы игровых видов спорта.

То есть, основной костяк того состава продолжает играть довольно успешно, и мы по-прежнему связываем с ними определенные надежды. К сожалению, у нас пока нет сборных команд более старшей возрастной категории. Это вопрос будущего.

Тем более, что планируем провести в Армении один из отборочных этапов чемпионата Европы. Мы хотим подать заявку на проведение такого турнира с участием 4 национальных сборных. Пока это только намерения: мы должны все хорошенько обдумать и обсудить. У нас пока нет соответствующих условий для проведения соревнования такого уровня.

-То есть, это вопрос неопределенного будущего?

-Я бы не сказал. Турнир вполне можно провести в залах «Газпром-Армении» или бывшей «Мики». Требуется лишь настелить в них соответствующее покрытие, которое мы скоро получим. С решением этой проблемы вопрос на 90 процентов будет решен. Покрытие предоставит международная федерация в рамках программы содействия. Тогда можно будет подумать о проведении в 2023-24 годах европейского отборочного соревнования.

–А как Вы оцениваете уходящий сезон?

-По календарному плану у нас еще намечены три мероприятия. Несмотря на эпидемиологическую ситуацию, год получился довольно насыщенным различными соревнованиями, в том числе два крупных международных турнира – по пляжному и классическому волейболу.

Были еще 4 мемориала, чемпионаты в трех возрастных группах, фестивали в разных городах страны в рамках уже отмеченной программы содействия. Кстати, мы изменили также формат мужского чемпионата высшей лиги страны: сейчас команды играют с разъездами – практически круглогодично и периодичностью раз в неделю.

Сейчас начинаем пятый этап мужского первенства Армении. А женский чемпионат проводится в три этапа вместо прежних двух. Получается, что наши расходы выросли параллельно сокращению ежегодного государственного субсидирования нашей федерации.

Увеличилось также количество соревнований по пляжному волейболу: сейчас помимо мужского и женского первенств проводятся чемпионаты в двух юношеских возрастных категориях. Это делается с целью обеспечения более качественной подготовки команд к европейским соревнованиям.

-Насколько это способствует росту интереса к волейболу на местах?

-Наблюдается стабильный рост числа команд и желающих заниматься волейболом. Если раньше у нас была проблема с обеспечением массовости, то нынче тренеры уже не справляются с притоком желающих записаться в секции.

В этом плане чрезвычайно важна реализуемая нашей федерацией программа развития «Волейбол в школах», охватывающая почти всю республику. При поддержке европейской федерации удается обеспечить общеобразовательные школы необходимым инвентарем, проводить уроки волейбола и тренерские семинары.

-В свое время говорилось о серьезных ожиданиях в пляжном волейболе. Что мешает коренному изменению ситуации в этой дисциплине?

-В этом году наша сильнейшая пара – Хачатур Асмарян-Ваге Назарян – заняла 5 место среди 18 команд на мужском чемпионате Восточной Европы. Это наш лучший результат за последние несколько лет, свидетельствующий об отличной работе тренеров и ответственных за этот вид спорта лиц.

Акцент однозначно делается на пляжный волейбол, так как с годовым бюджетом в 12 млн драмов невозможно рассчитывать на серьезные достижения в классическом волейболе. Так что, об ожиданиях будем говорить, когда к отмеченной сумме добавиться еще один ноль. Со столь скромными возможностями нам пока удается только сохранить волейбол в Армении.

-В любом случае, какие перспективы у пары Асмарян-Назарян?

-Перспективы, конечно, есть. В этом году мы воздержались от участия в чемпионате Европы среди спортсменов до 20 лет, поскольку он проводился в Турции. Кстати, эта пара специализируется также в волейболе на снегу. Нам нужно сохранить этот перспективный дуэт.

-Участие в каких международных соревнованиях запланировано в следующем году?

-Планируем вновь провести международный турнир восточноевропейского масштаба, так как у нас нет условий для организации более крупных соревнований, хотя несколько раз получали подобные предложения. Намечаются также поездки на аналогичные соревнования за рубежом, дающие олимпийские рейтинговые очки.

Министерство НОКС Армении разработало программу, позволяющую претендовать на завоевание рейтинговых очков. Также желаем провести в нашей стране молодежный международный турнир.

Помимо этого, с грузинскими коллегами обсуждаем возможность проведения в следующем году совместного чемпионата среди мужских или женских команд. В случае достижения договоренности чемпион нашей страны примет участие в этом турнире, который, скорее всего, будет проводиться с разъездами.

Причем речь идет не только о классическом, а также о пляжном и зимнем волейболе. Кстати, в январе готовимся провести чемпионат Армении по волейболу на снегу с присуждением международных рейтинговых очков. По его итогам сильнейшая команда нашей страны сразу получит право участия в евротурнирах. Желание участвовать в этом чемпионате изъявили и представители Грузии.

С 2023 года будут проводиться чемпионаты Европы по этой дисциплине, поэтому мы желаем уже сегодня начать подготовку к ним. В других видах волейбола мы сильно отстали, а в этой дисциплине есть возможность синхронного развития с другими странами. Это единственный вид волейбола, в котором у нас есть призеры чемпионата Европы: в 2020 году наши девушки заняли 3 место на континентальном первенстве в Цахкадзоре.