По инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт Кремля, в числе других вопросов было подробно рассмотрено положение дел в нагорно-карабахском урегулировании.

Владимир Путин информировал об основных итогах трёхсторонней встречи лидеров России, Азербайджана и Армении 26 ноября 2021 года в Сочи, приуроченной к годовщине подписания Заявления по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года. Рассказал, как в регионе идёт реализация мер по соблюдению режима прекращения огня, возвращению беженцев, восстановлению торгово-экономических и транспортных связей.

Выражена надежда, что и намеченная на 15 декабря 2021 года встреча руководителей структур Евросоюза с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном будет полезной.

Поддержана целесообразность активизации работы по линии сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, США, Франция).