Находящийся с рабочим визитом в Брюсселе премьер-министр Никол Пашинян провел частную беседу с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

Премьер-министр Армении поблагодарил Шарля Мишеля за последовательные усилия по решению проблем, сложившихся вследствие 44-дневной войны.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, собеседники коснулись запланированной на сегодня трехсторонней встречи премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна, председателя Европейского совета Шарля Мишеля и президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и подчеркнули важность продолжения и укрепления диалога. Стороны выразили надежду на результативные переговоры, которые будут способствовать стабильности и всеобъемлющему урегулированию вопроса.

Никол Пашинян и Шарль Мишель также коснулись повестки дня и вопросов 6-го саммита Восточного партнерства, который состоится 15 декабря в Брюсселе. Стороны подчеркнули важность развития сотрудничества Армения-ЕС в рамках Восточного партнерства и эффективной реализации программ на благо реализации институциональных реформ и укрепления демократии в нашей стране.

Стороны подчеркнули важность проводимых в Армении в течение последних трех лет реформ и шагов правительства Армении в этом направлении. В этой связи председатель Европейского совета подчеркнул готовность ЕС к дальнейшему углублению и расширению партнерства в реализации приоритетов правительства Республики Армения.

Премьер-министр Армении и Шарль Мишель также коснулись происходящих на Южном Кавказе развитий.