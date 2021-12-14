Азербайджан пытается загнать в тупик вопрос открытия региональных коммуникаций, написал премьер-министр Никол Пашинян в своем Фейсбук

«Попытки президента Азербайджана приравнять открытие региональных коммуникаций к Лачинскому коридору не имеют ничего общего с обсуждениями и подписанными заявлениями на эту тему и неприемлемы для Армении. Я четко выскажу эту позицию в ходе запланированной на сегодня трехсторонней встречи»,- написал премьер-министр Никол Пашинян.

Напомним, сегодня в Брюсселе президент Азербайджана Ильхам Алиев на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсем Столтенбергом заявил, что пункт об открытии «Зангезурского коридора» предусмотрен в трехстороннем заявлении.

«Зангезурский коридор» должен функционировать аналогично Лачинскому и в трехсторонних заявлениях говорится, что Баку предоставляет безопасность и доступ к Лачинскому коридору, а Ереван в ответ должен предоставить такой же беспрепятственный доступ к «Зангезурскому коридору».