Президент Молдовы Майя Санду встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном сочла продуктивной.

«Мы обсудили вопрос проведения двустороннего бизнес форума, изучили возможности взаимного инвестирования» – как передает «Арменпресс», написала президент Молдовы в своем микроблоге в Twitter.

Майя Санду отметила, что они договорилось и о совместных действиях по увеличению товарооборота между двумя странами.

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян для участия в работе 6-го саммита Восточного партнерства с двухдневным рабочим визитом находится в Брюсселе.