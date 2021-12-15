В рамках саммита Восточного партнерства в Брюсселе Никол Пашинян встретился с премьер-министром председательствующей в ЕС Словении Янезом Яншой.

Премьер-министр поблагодарил словенскую сторону за содействие тесному сотрудничеству между Арменией и ЕС во время ее председательства в ЕС и за эффективное продвижение совместных программ. Никол Пашинян отметил, что правительство заинтересовано в развитии и укреплении партнерства как с Европейским союзом, так и со Словенией в различных сферах, в том числе в экономике.

Янез Янша подчеркнул важность углубления отношений Армения-ЕС, добавив, что программы, реализуемые в рамках Восточного партнерства, могут дать новый импульс укреплению связей.