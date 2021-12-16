Иск Армении против Турции в ЕСПЧ находится на стадии рассмотрения. Как передает «Арменпресс», об этом в парламенте Армении сообщил представитель Армении в ЕСПЧ Егише Киракосян, отвечая на вопрос депутата от фракции «Армения» Артура Хачатряна, подавала ли Армения иск против Турции за преступления, совершенные в 44-дневной войне.

«9 мая Армения в Европейский суд по правам человека подала межгосударственный иск против Турции на основании Европейской конвенции. Иск касается прямого участия Турции в 44-дневной войне, а также вербовки наемников и ее финансирования, что способствовало нарушениям, совершенным Азербайджаном, таким как нарушения права на жизнь, на собственность и по ряду других статей. В настоящее время иск находится на стадии рассмотрения. Обсуждается вопрос о передаче иска под юрисдикцию Большой палаты. Мы будем информировать о процессе», – сказал Егише Киракосян.