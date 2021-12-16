Армянская танцевальная пара Тина Карапетян-Симон Пру-Сенекаль заняла 4 место на 53-м международном турнире по фигурному катанию «Золотой тур» в Загребе.

Именно это место занимал наш дуэт по результатам короткой программы, в которой набрал 70,57 очков. Выше обосновались лишь Эллисон Рид и Саулиус Амбрулевичус (Литва, 75,81 балл), Кейтлин Хавайек и Жан-Люк Бейкер (США, 74,60), Елизавета Шанаева и Давид Нарыжный (Россия, 70,59). Произвольную программу наши фигуристы откатали более удачно, заняв с 104,61 очком третье место. Больше баллов оказалось в активе упомянутых представителей США (116,72) и России (107,24). Литовцы отступили на четвертую позицию.

В общем зачете первый квартет участников предстал в следующем виде: Кейтлин Хавайек-Жан-Люк Бейкер – 191,32, Эллисон Рид-Саулиус Амбрулевичус – 180,15, Елизавета Шанаева-Давид Нарыжный – 177,83, Тина Карапетян-Симон Пру-Сенекаль – 175,18 очков. В турнире участвовали 14 пар из 10 стран.

Тина и Симон готовятся к дебюту в зимних Олимпийских играх, которые пройдут 4-20 февраля 2022 года в Пекине. Допуск на главное соревнование четырехлетия они оформили в последней декаде сентября, заняв 4 место на турнире «Nebelhorn Trophy» в немецком Оберстдорфе. А уже в октябре они стали победителями международного турнира «Budapest Trophy» в столице Венгрии. Специалисты отмечают неуклонный рост результатов армянской пары в последние месяцы. Дождемся олимпиады.