Вице-премьер Республики Армения Амбарцум Матевосян 16 декабря принял Чрезвычайного и Полномочного посла Российской Федерации в Армении Сергея Копыркина.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса вице-премьера, приветствуя посла, Амбарцум Матевосян высоко оценил армяно-российские отношения, выразив готовность способствовать их углублению и развитию. Вице-премьер отметил, что, когда он занимал еще должность губернатора, было налажено достаточно эффективное двустороннее сотрудничество и накопленный хороший опыт может способствовать достижению новых успехов.

Посол РФ Сергей Копыркин поздравил Амбарцума Матевосяна со вступлением в должность вице-премьера Армении. Он отметил, что сформирована широкая повестка дня двустороннего сотрудничества и есть все предпосылки для продвижения текущих программ и для новых инициатив.

Стороны обсудили перспективы развития армяно-российских отношений в сферах инфраструктуры, горнодобывающей промышленности, транспортной коммуникации, технологического развития. В этом контексте были затронуты текущие и запланированные программы в области энергетики, в частности, вопросы сотрудничества между правительством Республики Армения и “Росатомом”.