Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в центральный офис правящей партии «Гражданский договор» для встречи с членами фракции «Мой шаг» Совета старейшин Еревана. Как сообщает Арменпресс , его встретил председатель правления партии «Гражданский договор» , министр обороны Сурен Папикян.

Согласно муссируемой в прессе информации, на встрече будет обсуждаться вопрос о выражении недоверия мэру Еревана Айку Марутяну.

Фракция «Мой шаг» Совета старейшин Еревана начала процесс выражения недоверия мэру Айку Марутяну.

По сообщениям СМИ, фракция «Мой шаг» Совета старейшин Еревана уже выступила с вотумом недоверия мэру Еревана Айку Марутяну, в котором сказано, что фракция «Мой шаг» выражает недоверие мэру Еревана Айку Марутяну.