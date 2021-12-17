Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян в рамках визита в США встретился с исполняющим обязанности заместителя госсекретаря США Дериком Хоганом.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате Совета безопасности РА, Дерик Хоган высоко оценил участие Армении в саммите «Во имя демократии», отметив демократические достижения Армении. Армен Григорян, в свою очередь, выразил благодарность за приглашение принять участие в саммите и подтвердил решимость Армении в деле демократических реформ.

На встрече также обсуждались региональные развития, перспективы установления долгосрочного мира и роль Армении в регионе.