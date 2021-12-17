На данный момент в Евразийский экономический союз ни от одного государства не поступало заявки на получение статуса наблюдателя.

Об этом заявил пресс-секретарь МИД РА Ваан Унанян в ответ на запрос «Арменпресс», касающийся обсуждения вопроса о предоставлении Азербайджану статуса наблюдателя в ЕАЭС.

Вопрос: Недавно обсуждался вопрос о получении Азербайджаном в Евразийском экономическом союзе статуса наблюдателя. Как вы прокомментируете это?

Ответ: Порядок предоставления статуса наблюдателя в Евразийском экономическом союзе определен в Договоре о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, в статье 109. Вопрос о предоставлении статуса наблюдателя тому или иному государству требует консенсусного решения, которому предшествуют консультации в рамках ЕАЭС для определения экономической целесообразности данного шага. На данный момент ни одно государство не подавало заявки на получение статуса наблюдателя в ЕАЭ.

Почетный президент Высшего Евразийского экономического совета, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 10 декабря на заседании Высшего Евразийского экономического совета заявил, что Азербайджан может стать в ЕАЭС страной-наблюдателем.

На брифинге 15 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила предложение Нурсултана Назарбаева, отметив, что сотрудничество Азербайджана и ЕАЭС будет способствовать активизации взаимной торговли и реализации масштабных инфраструктурных проектов.

Евразийский экономический союз – международная организация экономической интеграции, в которую входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. На данный момент Молдова, Узбекистан и Куба в ЕАЭС имеют статус наблюдателей. Торговые соглашения разного формата подписаны еще с 5 странами: Китаем, Ираном, Вьетнамом, Сингапуром и Сербией.

Евразийский экономический союз был образован в 2014 году на базе Таможенного союза, согласно соглашению, подписанному 29 мая в Астане. Договор о Евразийском экономическом союзе вступил в силу с 1 января 2015 года. Армения присоединилась к ЕАЭС 2 января 2015 года.

Арам Саркисян