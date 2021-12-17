Президент Армении Армен Саркисян 17 декабря принял представителя ЮНИСЕФ в Армении Кристин Вейганд.

Как сообщили «Арменпресс» в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента, Армен Саркисян выразил уверенность, что Кристин Вейганд приложит все усилия для реализации в нашей стране эффективных программ для детей.

Кристин Вейганд представила президенту Саркисяну осуществляемые и реализуемые армянским офисом ЮНИСЕФ программы, отметив, что офис продолжит сотрудничество с государственными структурами и заинтересованными сторонами, чтобы дети в Армении шире пользовались своими правами на жизнь, развитие, получение образования и защиту.

Собеседники отметили важность программ, направленных на здоровье детей, здоровый образ жизни, образование, социальную защиту, подчеркнули важность обеспечения равных возможностей для всех детей.

Армен Саркисян коснулся также проблем детей приграничных населенных пунктов, предложив уделять им больше внимания.

Состоялся обмен мнениями вокруг реализации совместных программ с Аппаратом президента.Кристин Вейганд высоко оценила деятельность супруги президента Нуне Саркисян -Чрезвычайного защитника прав детей ЮНИСЕФ.