Член сборной Армении по тяжелой атлетике Вараздат Лалаян стал вице-чемпионом мира, а Гор Минасян-бронзовым призером.

Как передает “Арменпресс”, на завершившемся в Ташкенте чемпионате мира в супертяжелой весовой категории основная борьба развернулась между представителем Грузии, двукратным олимпийским чемпионом, 4-кратным чемпионом мира Лашой Талахадзе, вице-чемпионом Олимпийских Игр Гором Минасяном и Вараздатом Лалаяном.

В супертяжелом весе Гор Минасян в первом подходе поднял 205 кг, однако с двух попыток не смог зафиксировать над головой 213 кг.

В упражнении толчок сперва не поднял 240 кг, но затем удержал 242 кг, а в последнем подходе поднял 246 кг.

Чемпионом мира в этом весе стал представитель Грузии Лаша Талахадзе с результатом 492 кг в двоеборье.

В сборной Армении до этого бронзовым призером чемпионата мира стал Симон Мартиросян.