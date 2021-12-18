Информационное агентство Арменпресс более века с профессиональной ответственностью реагирует на важнейшие вопросы, волнующие общественность.

Поздравив Арменпресс со 103-й годовщиной со дня основания, министр образования, науки, культуры и спорта Армении Ваграм Думанян отметил, что это информационное агентство —уникальное хранилище многогранных событий исторического прошлого Армении.

«Информационное агентство АРМЕНПРЕСС 18 декабря отмечает свое 103-летие. Оно было учреждено 18 декабря 1918 года решением Национального совета Первой Республики Армении как Армянское телеграфное агентство. И вот уже более века АРМЕНПРЕСС с высокой профессиональной ответственностью реагирует на важнейшие вопросы, волнующие общественность. Надо с уверенностью сказать, что это уникальное хранилище многогранных событий нашего исторического прошлого.

Являясь одним из лидеров медиа-сферы Армении, АРМЕНПРЕСС сегодня придерживается принципов, характерных для информационного пространства: с той же честью, достоинством, преданностью и мастерством, с правильным пониманием свободы слова, он продолжает выполнять свою миссию по документированию наиболее важных событий в стране, надлежащим образом представляя общественности новости и вопросы, связанные с политикой, экономикой, образованием, культурой, спортом и другими сферами. Агентство также является прочным связующим звеном между проблемами разных слоев общества и соответствующими органами— с целью их решения.

Неоценима роль информационного агентства АРМЕНПРЕСС в достойном представлении Армении в информационном мире, ее популяризации на международных площадках—чтобы донести наш голос до мировой общественности.

От всего сердца поздравляю весь коллектив информационного агентства АРМЕНПРЕСС, журналистскую команду и читателей. Желаю долгих лет творческой работы, бесперебойной деятельности, сил и энергии на этом нелегком пути», – говорится в поздравлении министра.