Военнослужащие российского миротворческого контингента за сутки обеспечили безопасный проезд более 400 автомобилей в Арцах и обратно через наблюдательные посты и Лачинский наблюдательный пункт. Об этом сообщает Арменпресс, со ссылкой на сайт Минобороны России.

Пресс-секретарь российских миротворческих сил Иван Падалка сообщил, что наблюдательные посты российских миротворческих сил следят за соблюдением режима прекращения огня.

«На наблюдательных постах российского миротворческого контингента мы следим за сохранением режима о прекращении огня и осуществляем контрольно-пропускной режим. Каждая машина подлежит осмотру, а при необходимости мы просим водителя выйти из машины, чтобы досмотреть салон автомобиля», – рассказал представитель российского миротворческого контингента Иван Падалка.

У российских миротворческих сил 27 наблюдательных пунктов в Нагорном Карабахе, в Лачинском коридоре.