На данный момент никаких проблем по части какой-либо вакцины в Армении нет, как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами 18 декабря заявил заместитель министра здравоохранения Армении Артак Джумаян.

В рамках визита Артак Джумаян побывал в ряде медучреждений Гюмри, ознакомился с работами специалистов, осуществляющих процесс вакцинации против COVID-19, коснулся и отметил важность доступа к услугам первичной охраны здоровья, осуществления наиболее масштабных работ по информированию населения.

В беседе с журналистами заместитель министра отметил, что государство делает все для защиты населения, в стране имеется достаточное количество вакцин, нужно только высокая вакцинация, поскольку вакцинация является главным средством профилактики тяжелой болезни и смертности.

«На данный момент у нас нет никаких проблем по части какой-либо вакцины в Армении, все они доступны»,- отметил заместитель министра здравоохранения Армении Артак Джумаян.

Первую дозу вакцины в Ширакской области по состоянию на 16 декабря получили 65550 жителей.