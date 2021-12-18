18 декабря Республиканская партия Армении проводит свой XVII съезд.

Как передает Арменпресс, в съезде принимает участие третий президент Республики Армения, председатель РПА Серж Саргсян. Для участия в съезде РПА избрано 563 делегата, из которых зарегистрированы 535 делегатов. Съезд начался с исполнения гимна Республики Армения и молитвы.

На повестке дня стоит отчет председателя РПА и Ревизионной комиссии, вопрос о внесении изменений и дополнений в Устав РПА, принятие постановления XVIIсъезда РПА, избрание председателя РПА, исполнительного органа, членов Ревизионной комиссии.

С речью выступил третий Президент Республики Армения Серж Саргсян, который пожелал делегатам плодотворной работы.

«Для нашей партии это очередной, но необычный съезд, потому что без преувеличения можно сказать, что он проходит в условиях чрезвычайного положения, когда наше государство и народ сталкиваются с серьезнейшими вызовами. И для нас, республиканцев, которые стояли у истоков независимой Республики Армения и сыграли ключевую роль в становлении независимости и в процессе государственного строительства, эта ситуация вызывает крайнюю тревогу и определяет приоритеты нашей деятельности», – сказал Саргсян.

Третий президент подчеркнул, что сегодня у них есть возможность обсудить события, произошедшие с государством, народом, партией в период после предыдущего съезда, сделать честные оценки, поговорить о будущем государства и партии.

«На этом отчетном съезде мы должны не только обсудить внутрипартийные вопросы, установить и утвердить политические ориентиры, выслушать предложения, определить повестку дня. Мы не должны и не можем поклоняться формализму и обманывать самих себя. Формализм никогда не был приемлемым для нашего типа, поэтому мы должны зафиксировать всю горечь нынешней реальности нашей страны, не смягчая слов и понятий», – сказал Саргсян.