Наши исторические связи с Арменией на Кавказе хорошо известны, как сообщает Арменпресс со ссылкой на МИД Греции, об этом в ходе парламентских слушаний сказал министр иностранных дел Греции Никос Дендиас.

Глава МИД Греции говоря о политике Турции, отметил, что страна во внешней политике сталкивается с “пресмыкающейся, сверхнапряженной и постоянно меняющейся картиной”.

“Мы пользуемся окном каждой возможности, видя реальность, то есть у Греции и Кипра расширяющийся сосед. В последние годы это проявляется в виде беспрецедентных провокаций в Эгейском море, Кипре, Восточном Средиземноморье и даже в более обширном регионе – на Кавказе, в Ираке, Сирии и Ливии.

По словам министра, Греция, несмотря на трудности, сумела вместе с Кипром поднять в Евросоюзе вопрос турецких провокаций и экспансионизма как основную задачу евро-турецкой повестки:

“Мы объяснили проблему безопасности, которую Турция создает в Европе, и почему Турция не должна вооружаться особенно европейским оружием” , – сказал сказал министр иностранных дел Греции Никос Дендиас