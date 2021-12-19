При посредничестве президента Европейского совета Шарля Мишеля 10 военнопленных вернулись на Родину .

Как сообщает Арменпресс , об этом на своей странице в Фейсбук сообщил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

В Армению вернулись:



Фамилия, имя, отчество Дата рождения, месяц, год 1. Галстян Грачик Арамович 25․01․1990 2․ Диланян Мкртич Валикоевич 13․11․1982 3․ Арутюнян Гагик Валерьевич 10․11․1982 4․ Погосян Радик Размикович 19․01․1990 5․ Гевондян Андраник Гарегинович 16․11․1973 6․ Назарян Артур Сирвенович 23․11․1978 7․ Шагинян Марат Жораевич 06․01․1977 8․ Петросян Севак Агванович 14․11․1984 9․ Степанян Карлен Рубикович 21․01․1974 10․ Василян Айк Левонович 19․10․1984

Спецпредставитель ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаар опубликовал снимки с вернувшимися на Родину армянскими военнослужащими