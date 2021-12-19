При посредничестве президента Европейского совета Шарля Мишеля 10 военнопленных вернулись на Родину .
Как сообщает Арменпресс , об этом на своей странице в Фейсбук сообщил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.
В Армению вернулись:
Фамилия, имя, отчество
|Дата рождения, месяц, год
|1.
|Галстян Грачик Арамович
|25․01․1990
|2․
|Диланян Мкртич Валикоевич
|13․11․1982
|3․
|Арутюнян Гагик Валерьевич
|10․11․1982
|4․
|Погосян Радик Размикович
|19․01․1990
|5․
|Гевондян Андраник Гарегинович
|16․11․1973
|6․
|Назарян Артур Сирвенович
|23․11․1978
|7․
|Шагинян Марат Жораевич
|06․01․1977
|8․
|Петросян Севак Агванович
|14․11․1984
|9․
|Степанян Карлен Рубикович
|21․01․1974
|10․
|Василян Айк Левонович
|19․10․1984
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