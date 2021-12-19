Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении представило список спортсменов, участвующих в конкурсе «10 лучших спортсменов года» 2021 года.
Из нижеуказанного списка 10 лучших спортсменов будут выбирать главные тренеры сборных Армении и аккредитованные в министерстве спортивные журналисты.
Конкурс «10 лучших спортсменов года» состоится 21 декабря.
В мероприятии принимают участие следующие спортсмены:
Алексанян Артур – греко-римская борьба
Агаджанян Арам – самбо
Амоян Малхас – греко-римская борьба
Авакян Карен – тяжелая атлетика
Бачков Оганес – бокс
Галстян Славик – греко-римская борьба
Самвел Гаспарян – тяжелая атлетика
Гюрджян Лиана – тяжелая атлетика
Даниелян Элина – шахматы
Давтян Артур – спортивная гимнастика
Лалаян Вараздат – тяжелая атлетика
Карапетян Андраник – тяжелая атлетика
Артур Акопян – самбо
Арутюнян Арсен – вольная борьба
Мартиросян Арсен – тяжелая атлетика
Мартиросян Симон – тяжелая атлетика
Мгер Мерджанян – самбо
Минасян Гор – тяжелая атлетика
Мкртчян Акоп – тяжелая атлетика
Мкртчян Рудик – греко-римская борьба
Мнацаканян Армен – самбо
Давид Чалоян – бокс