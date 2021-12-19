Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении представило список спортсменов, участвующих в конкурсе «10 лучших спортсменов года» 2021 года.

Из нижеуказанного списка 10 лучших спортсменов будут выбирать главные тренеры сборных Армении и аккредитованные в министерстве спортивные журналисты.

Конкурс «10 лучших спортсменов года» состоится 21 декабря.

В мероприятии принимают участие следующие спортсмены:

Алексанян Артур – греко-римская борьба

Агаджанян Арам – самбо

Амоян Малхас – греко-римская борьба

Авакян Карен – тяжелая атлетика

Бачков Оганес – бокс

Галстян Славик – греко-римская борьба

Самвел Гаспарян – тяжелая атлетика

Гюрджян Лиана – тяжелая атлетика

Даниелян Элина – шахматы

Давтян Артур – спортивная гимнастика

Лалаян Вараздат – тяжелая атлетика

Карапетян Андраник – тяжелая атлетика

Артур Акопян – самбо

Арутюнян Арсен – вольная борьба

Мартиросян Арсен – тяжелая атлетика

Мартиросян Симон – тяжелая атлетика

Мгер Мерджанян – самбо

Минасян Гор – тяжелая атлетика

Мкртчян Акоп – тяжелая атлетика

Мкртчян Рудик – греко-римская борьба

Мнацаканян Армен – самбо

Давид Чалоян – бокс