Справедливость для Алиева может заключаться только в том, что организатор массовых убийств и пособник террористов должен быть отдан под международный трибунал.

Еще 10 армянских военнослужащих вернулись из азербайджанского плена. Из тех, что попали в плен 16 ноября вследствие нападения ВС Азербайджана на армянские боевые посты на восточном участке линии соприкосновения.

Алиев соизволил их вернуть. На сей раз посредником выступил президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель. Видимо, в ходе встречи с Алиевым 14 декабря в Брюсселе в преддверии армяно-азербайджанской встречи на высшем уровне.

ЕС, соответственно, возвращение армянских военнопленных приветствовал.

“Это важный жест со стороны Азербайджана в плане решения гуманитарных вопросов”, – написал спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар в своем Twitter, отметив, что ЕС продолжит работу с обеими странами, чтобы продолжить успех, достигнутый на встречах Шарля Мишеля с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном.

Президент Франции Эммануэль Макрон приветствовал, тоже пообещав “продвигать этот путь диалога, который ведет к миру между Азербайджаном и Арменией”.

И США приветствуют, написал на своей странице в Twitter руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс. При этом призвал “к полному и быстрому освобождению всех оставшихся задержанных”.

Напомним, что 16 ноября были пленены 32 армянских военнослужащих. 4 декабря Азербайджан при посредничестве экс-командующего российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе Рустама Мурадова вернул 10 человек, взятых в плен 16 ноября в ходе боестолкновений в Сюнике.

Еще одного раненого вернули 25 ноября, накануне встречи лидеров России, Армении и Азербайджана в Сочи. Еще 10 возвращены 19 декабря. Один раненый был передан до 26 ноября, т.е. до встречи Путин-Пашинян-Алиев в Сочи.

А значит в Баку удерживаются еще 11 армянских военнопленных из числа захваченных 16 ноября.

Сколько всего армянских солдат и гражданских лиц томятся в бакинских тюрьмах, точно сказать сложно. Азербайджан скрывает число армянских пленных. До 16 ноября по подтвержденным данным в Азербайджане содержалось 40 военнопленных.

Но это, считает представитель интересов армянских военнопленных в Европейском суде по правам человека Сирануш Саакян, не реальная цифра. По ее словам, в плену находилось еще не менее 80 человек, но Азербайджан отказывается официально оформить их пленение.

Более того, по необоснованным обвинениям в Азербайджане осуждены 40 армянских военнопленных и гражданских лиц.

Заместитель командующего войсками Южного военного округа, бывший командующий миротворческими силами РФ в Арцахе Рустам Мурадов, при посредничестве которого на родину возвращен не один десяток армянских пленных, считает, что этот вопрос должен быть полностью закрыт.

“И российские миротворцы доведут это дело до конца”, – сказал Мурадов.

“Как военный человек, я понимаю, кто такие военнопленные, какие чувства они испытывали, находясь в плену. Я вспоминаю первый рейс, когда мы улетели в Баку, и по возвращении я видел лица тех военнослужащих, когда они уже перелетели в Ереван на аэродром Эребуни. Это были слезы, они не верили, что они вернулись домой”, – рассказал он.

Так всем миром уговаривают преступника исполнить взятые на себя обязательства. В том, что Алиев преступник, сомневаться не приходится. Нарушил и продолжает нарушать все соглашения, договоренности, обязательства, решения международных судов – от мирного урегулирования до возвращения всех пленных. В последнем вопросе, по сути, открыто занимается траффикингом, превратив удерживаемых им армянских военнопленных и гражданских лиц в предмет политического торга. Освобождает их небольшими группами в обмен на карты минных полей со стороны Армении. Что он обещает мировым державам и международным организациям, настаивающим на возвращении всех пленных, знают только они. Хотя можно предположить, что за последнее освобождение 10 армянских военнопленных Алиев вполне мог выторговать у Евросоюза, как минимум, смягчения критики относительно установленной алиевским режимом жесткой диктатуры в отношении всего и вся, преследования, арестов, пыток оппозиционных деятелей.

Разбухший от нефтедолларов президент Азербайджана еще и выражает недовольство решением ЕС оказать помощь Армении в $ 2,6 млрд $ 140 млн Азербайджану. В интервью итальянской İl Sole 24 Ore Алиев назвал это несправедливым с точки зрения “реальных нужд и разницы в численности населения двух стран”, присовокупив к этому разрушения, якобы совершенные армянской стороной на оккупированных Азербайджаном территориях Арцаха.

Алиев хочет сказать, что в ходе неоднократных агрессий Азербайджана и последней агрессии азербайджано-турецкого тандема против Арцаха армяне сами разрушали свою страну? Тогда как нанесенный армянскому народу ущерб Турцией и Азербайджаном исчисляется, без преувеличений сотнями миллиардов долларов. Алиев хочет, «чтобы Азербайджану были выделены средства на одинаковых условиях и в том же объеме, что и Армении».

Бедный и несчастный Ильхам Алиев, тратящий миллионы долларов на вооружения, на подкупы иностранных чиновников, на антиармянскую деятельность как в Азербайджане, так и за его пределами, а собственный народ содержащий в бесчеловечных условиях, требует справедливого к себе отношения.

В случае Алиева справедливость может заключаться только в том, что преступник, руки которого в крови и армянского народа, и проживающих в Азербайджане народов, организатор массовых убийств и вдохновитель убийц, пособник террористов, должен быть отдан под международный трибунал.

Апшеронский султан это прекрасно понимает . Вот он и выторговывает для себя у международного сообщества имидж миролюбца, намереваясь прикрыть им нутро закомплексованного кровожадного карлика.

Не выйдет. Мы никогда не забудем зверских убийств наших детей и стариков, разрушения наших церквей, кражи и уничтожения нашего культурно-исторического наследия.

Власти Азербайджана должны понести наказание за распространение ненависти по отношению к армянам, за совершенные ими преступления против армянского народа. В противном случае нет никаких гарантий, что такая политика не продолжится и в будущем.

А геноцидальная политика Азербайджана и Турции остается неизменной на протяжении всего времени существования этих двух образований.