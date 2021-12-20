Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна Профессиональная комиссия по конституционным реформам, созданная 12 февраля, будет распущена, вместо нее будет создан Совет по конституционным реформам. Об этом сообщает Арменпресс.

Согласно решению, Совет возглавит министр юстиции Армении. Членами Совета будут представитель Республики Армения в Европейском суде по правам человека, также с согласия председателя постоянной комиссии по государственно-правовым вопросам Национального собрания: Защитник прав человека, по одному депутату от каждой фракции Национального собрания Республики Армения, один представитель из состава Высшего судебного совета, три представителя, выдвинутые партиями (партийными блоками), не участвовавшими в распределении мандатов Национального собрания Республики Армения 8-го созыва. При этом в процессе выдвижения представителей могут участвовать партии, участвовавшие не менее чем в двух выборах в Национальное собрание Республики Армения в течение не менее чем 5 лет, предшествующих моменту выдвижения. В Совет также войдут три представителя из НПО, зарегистрированных в Республике Армения.

Согласно министру юстиции РА, в состав Совета в качестве дополнительных членов с правом совещательного голоса, как представители в сферах защиты прав человека, верховенства права, укрепления демократической системы, совершенствования законодательства, развития судебно-правовой системы могут войти и два представителя международных организаций, осуществляющих непрерывную деятельность в Армении в течение 5 лет, предшествующих моменту выдвижения.

Профессиональная комиссия по конституционной реформе, состоящая из пяти членов, на конкурсной основе сформирует Совет. Члены Совета будут избраны в соответствии с регламентом Совета.

Согласно решению, министр юстиции должен в месячный срок составить и представить на утверждение в Аппарат премьер-министра проект решения о формировании Совета по конституционным реформам, его состав и порядок деятельности и решения премьер-министра о признании Профессиональной комиссии, созданной 12 февраля 2020 года утратившим силу.