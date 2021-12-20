Греческий ресурс Greek City Times сообщает, что с 6 по 7 декабря в Республике Кипр в рамках трехсторонней программы сотрудничества между Кипром, Грецией и Арменией были проведены совместные тренировки «специальных высокоточных снайперов» (ESEA).

Учения включали, в частности, стрельбу со средней и большой дистанции, оперативную стрельбу по различным мишеням.

Участие снайперов Национальной гвардии Кипра в совместном обучении дает возможность получить дополнительный опыт и способствует увеличению оперативных возможностей групп специальных операций островного государства.

Кроме того, в сочетании с реализацией трехсторонней программы сотрудничества между Грецией, Кипром и Арменией прошедшие учения «отражают прекрасное сотрудничество между вооружëнными силами трëх стран», отмечает издание.