Президент ФФА Армен Меликбекян на итоговой пресс-конференции 2021 года ответил на ряд наиболее интересующих футбольную общественность страны вопросов, касаясь, в том числе причин неудачных выступлений национальной сборной нашей страны в заключительном отрезке отборочного турнира чемпионата мира, работ по усилению сборной и планов на будущее.

Было отмечено, что выступления национальной сборной в уходящем сезоне следует разделить на два этапа: весенний, ознаменовавшийся блестящими победами в отборочных играх мирового первенства и ничью с вице-чемпионами мира в товарищеской игре, и осенний – с ничейными результатами и поражениями. «Весенние победы подняли планку ожиданий от сборной, но за этим вполне естественно последовало разочарование от осенних неудач.

На мой взгляд, если бы заработанные нашей сборной 12 очков равномерно распределились в двух отрезках турнира, то такого разочарования не было бы. Однако, стоит констатировать, что по набранным очкам армянская сборная показала второй результат за все время участия в отборочных соревнованиях чемпионата мира.

Были, конечно, ошибки, но они носили не глобальный, а локальный характер. Ошибки не являются индивидуальными – за них ответственны и федерация, и тренеры, и игроки. Думаю, в октябре мы должны были набрать больше очков и тогда итоговый результат был бы совершенно иным.

В любом случае, наша сборная доказала свою боевитость и, думаю, подтвердит это в следующем сезоне»,- отметил глава республиканской федерации футбола.

Он добавил, что наставник сборной и руководство федерации неоднократно говорили, что в этом цикле основной задачей команды была борьба за очки в каждой игре. «Говоря об основных достижениях, стоит отметить, что в сборную привлечена большая группа футболистов и команда перестала напоминать закрытый клуб, в который почти постоянно приглашаются одни и те же игроки.

Сейчас главный тренер выбирает из почти пяти десятка игроков. При приглашении Хоакина Капарроса мы четко сформулировали задачу – побороться за победу в Лиге наций, за очки и привлечь новых игроков в отборочном турнире чемпионата мира, а уже в последующем цикле побороться за путевку «Евро-24». Сейчас мы пока на этапе реализации озвученной программы.

Впереди нас ждет участие в Лиге наций – последнем перед чемпионатом Европы турнире, которому придаем очень важное значение.

На этом турнире перед сборной будет поставлена задача стабилизации игры и формирование основного костяка футболистов, которые будут выступать в отборе на «Евро-24». После этого мы уточним также задачу команды в плане результата»,- заявил А. Меликбекян.

Он уточнил, что тема результата пока не обсуждалась с тренером, но она будет поставлена. Задачей-минимум будет сохранение места в дивизионе «В». Кстати, срок контракта с испанским наставником нашей национальной сборной истекает в конце следующего года.

Обсуждений по нему, как отметил президент ФФА, пока нет. Четкость в этом вопросе будет после уточнения программы на следующий год, в марте которого уже запланированы две товарищеские игры.

Президент ФФА затронул также тему привлечения в сборную новых игроков. «В прошедшем отборочном цикле мы довольно активно поработали в этом направлении, используя все ресурсы: приглашали футболистов из внутреннего первенства, молодежной сборной и армянских игроков из-за рубежа. Эту работу мы продолжим и в следующем году»,- сказал он.

А. Меликбекян подчеркнул, что тренеры сборных постоянно следят за армянскими игроками из разных стран. В сентябре президент ФФА обсуждал вопрос возможного привлечения в сборную Армении с одним из лидеров российской молодежки Наиром Тикнизяном.

Игрок, по словам президента ФФА, попросил время на раздумье. «Подобные обсуждения периодически проводятся с разными игроками. Но подобные контакты будут сокращены, поскольку мы намерены уповать на игроков, способных помочь нам в ближайшие несколько лет.

В начале января мы вместе с тренером национальной сборной уточним список интересующих нас игроков и вновь попробуем понять с кем из них возможно сотрудничество. В этом году нам необходимо окончательно определиться с костяком сборной»,- проинформировал футбольный чиновник.

Говоря о развитии футбольной инфраструктуры, президент ФФА назвал эту сферу важнейшей. «Стараемся реализовать эту программу в основном в регионах. Мы уже завершили первый этап строительства маленьких игровых полей – 90 площадок в 7 областях.

Эта программа будет продолжена. Второй этап – реконструкция и улучшение крупных инфраструктур. Вы уже видели обновленный стадион в Армавире. Уже завершаем строительные работы в стадионах Абовяна и Ванадзора, которые будут сданы в эксплуатацию в первом полугодии грядущего года.

В 2022 году будут реализованы еще 3 проекта: будет установлено новое освещение в городском стадионе Гюмри, в Абовяне и Шенгавитской футбольной школе в Ереване. На всех отмеченных стадионах, в том числе Армавира планируется проведение игр сборных разных возрастных категорий.

Намеченная в марте встреча молодежных сборных Армении и Украины пройдет на поле армавирского стадиона. Продолжаются работы и по возможному строительству Национального стадиона»,- отметил он.

ФФА придает также важное значение строительству футбольной школы имени Хорена Оганесяна, которое планируется завершить в следующем году. В ней получат возможность тренироваться около 200 детей. Будут и другие инициативы, о которых федерация сообщит дополнительно.

По мнению А. Меликбекяна, в чемпионате армянской премьер-лиги наблюдается тенденция, направленная на развитие турнира и создание новой продукции при активном сотрудничестве со спонсором турнира.

Ведется активная работа по внедрению системы VAR в национальном чемпионате. В плане судейства, как было отмечено, также просматривается прогресс. Сейчас Армения имеет три арбитра ФИФА, в повестке получение такого звания еще одним рефери.

Из достижений уходящего сезона глава федерации выделил первое в истории участие отечественного клуба в групповом этапе еврокубка, имея в виду попадание чемпиона Армении «Алашкерта» в основной турнир Лиги конференций УЕФА, в квалификационных соревнованиях которого команда одолела значительно более обеспеченный в финансовом плане казахстанский «Кайрат».

Придается важное значение и повышению массовости футбола в стране. Уже проводится любительский чемпионат, географию и количество участников которого в следующем году планируется расширить.

Вторая важная инициатива в этом направлении – школьный чемпионат. По словам президента ФФА, количество детско-юношеских турниров в стране заметно выросло. Сейчас проводится 34 подобных турнира с участием 250 команд, за которые выступают почти 1000 зарегистрированных футболистов.

Оценивая итоги жеребьевки Лиги наций, А. Меликбекян отметил, что на его взгляд сборная Армении оказалась в довольно сложной подгруппе. «Я не буду говорить о футбольной составляющей: о ней в свое время выскажется главный тренер.

А в организационном плане нашу федерацию ожидает довольно сложный турнир, поскольку в июне предстоит провести 4 игры с довольно сильными соперниками и за очень короткий промежуток времени. Такого опыта у нас прежде не было.

Нам придется начать турнир с поездки в далекий Глазго, а по возвращении практически не будет времени даже на восстановительный сбор. Нужно тщательно проработать план подготовки.

В данный момент для нас очень важно сохранить прописку в дивизионе «В», поскольку соперничество с сильными соперниками повышает возможность улучшения качества игры сборной. Думаю, мы скорректируем задачи на этот турнир после проведения контрольных встреч, когда поймем – что именно нас ожидает.

В том числе, в плане попадания из этого турнира в финальную стадию чемпионата Европы. Это станет ясно после уточнения формата отбора. Мы будем бороться. Группа, повторяю, очень сложная, но я думаю, что мы можем быть конкурентоспособными в ней»,- подчеркнул А. Меликбекян.

На вопрос о том, как федерация комментирует ситуацию, когда ряд клубов заявили о прекращении выступлений в чемпионате Армении, он ответил, что некоторые факторы наводят на мысль, что реальная причина подобных решений кроется не в отношениях с федерацией, а во внутренних проблемах этих клубов, которые манипулируют фактами.

Речь, в частности, идет о прошлогоднем решении играющего в основном в Ереване «Гандзасар-Капана» и ванадзорского «Лори», заявившем о выходе из чемпионата уже в этом сезоне. Он напомнил, что аналогичная история возникла и в клубе «Севан».

Причем, по наблюдениям президента ФФА, эскалация ситуации со стороны разных клубов периодически происходит накануне игр национальной сборной. В частности, по его словам, руководители «Гандзасар-Капана» и «Севана» после очередных игр избили судью и, поняв, что их ожидает длительная дисквалификация начали обвинять во всем федерацию.

А «Лори», как было отмечено, накопила долги по зарплате игрокам на сумму в почти 450 тысяч евро. А. Меликбекян отметил, что в реальности количество областных команд, участвующих в чемпионатах Армении, в последние годы заметно выросло, а не сократилось, как пытаются представить некоторые оппоненты.

Было отмечено, что в сборных командах некоторых возрастных категорий ожидаются изменения, о которых будет сообщено в начале года. Их международные выступления сейчас детально анализируются.