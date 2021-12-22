Премьер-министр Армении Никол Пашинян в связи с кончиной вдовы Национального героя Армении, государственного и политического деятеля Карена Демирчяна Риммы Демирчян направил свои соболезнования.

Как сообщили «Арменпресс» в обращении, распространенном правительством Армении, говорится:

«С глубокой болью узнал о кончине супруги государственного и политического деятеля, Национального героя Армении, Карена Демирчяна, директора Благотворительного фонда «Карен Демирчян» Риммы Демирчян.

Госпожа Демирчян была образцом женщины, жены, заботливой матери, пользовалась любовью и уважением всего общества. Она занималась плодотворной преподавательской деятельностью, воспитывая широкие круги молодого поколения.

После трагической смерти Карена Демирчяна вся деятельность госпожи Демирчян была направлена на сохранение памяти ее супруга, тем самым способствуя созданию собирательного образа государственного, национального и политического деятеля Карена Демирчяна.В этот момент тяжелой утраты выражаю свои глубокие соболезнования семье и родным Риммы Демирчян, желаю Вам терпения и стойкости духа».