22 декабря секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян встретился с находящимся с рабочим визитом в Армении генсеком Организации Договора о коллективной безопасности Станиславом Засем.

Как сообщили «Арменпресс» в офисе Совета безопасности РА, в ходе встречи стороны обсудили программы, которые будут реализованы в период председательства Армении в ОДКБ. В этом контексте приоритетной была признана совместная деятельность государств-членов ОДКБ по выработке политики противодействия терроризму, экстремизму, миграционной безопасности, биологической безопасности и незаконному обороту наркотиков.

Стороны обсудили вопросы снижения напряженности на армяно-азербайджанской, таджикско-кыргызской и таджикско-афганской границах. Генсек ОДКБ подчеркнул растущую вероятность миграции афганских беженцев на территории государств-членов ОДКБ, охарактеризовав это как миграционную проблему.

Секретарь Совета безопасности Армен Григорян представил ситуацию на армяно-азербайджанской границе, подчеркнув, что для Армении это вызов первостепенной важности. В этом контексте обе стороны признали необходимость обеспечения условий для скорейшего начала процесса демаркации армяно-азербайджанской границы.