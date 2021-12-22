Под сопредседательством вице-премьера Республики Армения Мгера Григоряна и вице-премьера Российской Федерации Алексея Оверчука в Ереване состоялось 20-е заседание армяно-российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Как сообщили «Арменпресс» в правительстве Армении, в рамках заседания были обсуждены вопросы, касающиеся развития торгово-экономических отношений, сотрудничества в сферах транспорта, энергетики, высоких технологий, здравоохранения, образования и других представляющих взаимный интерес сферах.

Вице-премьеры выступили с обобщающими речами и по итогам заседания подписали протокол.

Вице-премьер Мгер Григорян в своем выступлении, приветствуя участников межправительственного заседания, подчеркнул, что, несмотря на ограничения, обусловленные пандемией, а также война и ее экономические последствия, обеим странам удалось сохранить темпы развития двусторонних отношений. Он отметил, что заседание также стимулирует развитие отношений между двумя странами, выявляет все перспективные направления армяно-российского сотрудничества.

Вице-премьер РА подчеркнул, что в 2022 году обе страны будут отмечать 30-летие установления дипломатических отношений, а также 25-летие подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. В этом контексте вице-премьер заверил, что армянская сторона приложит все усилия для надлежащей организации этих мероприятий.

Мгер Григорян подчеркнул, что отношения между двумя странами носят комплексный характер, они включают все, без исключения, сферы межгосударственных отношений.

Подводя итоги, вице-премьер поблагодарил своих российских коллег за конструктивное обсуждение в рамках заседания и передал слово Алексею Оверчуку.В рамках заседания были разработаны Программа межрегионального сотрудничества между правительством Республики Армения и правительством Российской Федерации на 2022-2027 годы, Программа сотрудничества в области охраны окружающей среды на 2022-2023 годы и план мероприятий по реализации Меморандума о взаимопонимании между Министерством образования, науки, культуры и спорта Республики Армения и Министерством спорта Российской Федерации на 2022-2023 гг .