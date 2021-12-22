И вот несколько дней назад 44 из 65 членом Совета старейшин Еревана /39 – из фракции “Мой шаг” плюс фракция “Процветающая Армения”/ выступили с инициативой в срочном порядке выразить вотум недоверия бывшему однопартийцу, мэру Еревана Айку Марутяну, в связи с чем в среду было созвано внеочередное заседание.

Бывшему однопартийцу, ибо, как выяснилось по ходу обсуждения, господин Марутян в 2020 году успел уже покинуть ряды правящей партии “Гражданский договор”, но помалкивал об этом. По его словам, заявление он подал экс-министру территориального управления Сурену Папикяну, причем была достигнута договоренность, что партия заявит об этом в удобный для нее момент.

Опять-таки по словам Марутяна, партия сочла удобным информировать общественность о выходе его из рядов партии посредством импичмента.

Обсуждение длилось очень долго, выступавшие неизменно выражали благодарность Марутяну за совместную работу, отмечали, что такое решение далось им очень нелегко, однако наличие кризиса в отношениях мера и Совета старейшин привело к столкновению институтов, и последний год работать с мэром было очень трудно. Так что, по мнению большинства членов Совета старейшин, в сложившейся ситуации о плодотворной работе не приходится и мечтать, а в случае дальнейшего пребывания Марутяна на посту мэра пострадает развитие города.

По мнению отдельных членов Совета старейшин, в мэрии наблюдаются риски системной коррупции, система управления городом неэффективна, и это решение вытекает из интересов всех.

Самым серьезным из заявлений оппонентов Айка Марутяна было, пожалуй, то, что город систематически проваливает выполнение расходной части городского бюджета – в 2018 году – 78%, 2019-м – 79%, а вот в 2020-м – 55%.

По ходу дебатов выяснилось также, что выражение мэру вотума недоверия /кстати, в политическом лексиконе существует лишь понятие “вотум доверия”, а противное – это импичмент/ – решение правления правящей партии “Гражданский договор”.

Напомним, что Айк Марутян был избран главой столичной администрации 13 октября 2018 года по списку блока “Мой шаг” /в который вошли партии “Гражданский договор” и “Аракелутюн”/. Блок получил 82% голосов ереванцев. Согласно законодательству Армении, первый номер победившей политической силы и становится мэром. А под первым номером блока “Мой шаг” значился актер с политехническим образованием, участник различных оппозиционных политических акций Айк Марутян.

Оппоненты инициаторов импичмента столичного градоначальника часто напоминали, что сограждане очень любят и ценят Айка Марутяна.

Да, это так. Далекий от тонкого искусства определенный сегмент не только Еревана, но и всей Армении любит и ценит Айка Марутяна, более известного как Каргин Айко, которому особенно удавались блестяще исполненные женские роли. Почему актеры вдруг подаются в политику. Подобных примеров в мире – сплошь и рядом, можно добраться и до президентского кресла. По всей вероятности, главным стимулом в этом вопросе служит популярность, приносящая удачу. Так сложилось и с Каргин Айко.

Ныне бывшие однопартийцы пеняют ему на отклонение от линии партии, трудоустройство в мэрии друзей и родственников, невыполнение предвыборных обещаний политического блока, недостаточную борьбу с коррупцией, повышение зарплат сотрудников аппарата мэрии без согласия Совета старейшин, разбазаривание премий из госбюджета, частое отсутствие на рабочем месте, да и вообще сокращение на 4-5 часов своего рабочего дня.

Марутян, в свою очередь, обвиняет бывших однопартийцев в том, что некоторые чиновники за счет госбюджета приобретают дорогие служебные автомобили, при том, что уровень бедности в стране достиг 30%, что “революционные члены правительства тайком повысили зарплаты министров” и т.д.

Айк Марутян заявил, что в 2018 году революционная команда пошла на выборы Совета старейшин Ереванской мэрии не под флагом партии “Гражданский договор”, поскольку партия не была известна широким массам, а блоком “Мой шаг”, и народ избрал этот блок, ряды которого он не покидал.

По его словам, кое-кто пытается превратить партию ГД в единственный флаг революции, тогда как благодаря революции некоторые чиновники успели улучшить свое материальное положение.

Одним словом, обоюдно прозвучали обвинения, которые, вне всякого сомнения, будут иметь продолжение – и не в пользу общества.

Кстати, по ходу дебатов даже бывшие соратники по партии неоднократно задавали Марутяну вопрос: он то сам теперь белый, или черный, припоминая, как он сам в 2018-м разделял общество на белых и черных, себя явно относя к белым и пушистым.

Почему члены Совета старейшин прибегли к импичменту, а не инициировали внеочередные выборы. Согласно законодательству Армении, внеочередные выборы состоялись бы, если бы мэр подал в отставку, либо Совет старейшин на протяжении трех месяцев не проводил заседаний. Последнее обстоятельство сыграло бы в ущерб городу – год завершается, а городской бюджет еще не утвержден.

Заметим, что мэры и Советы старейшин Еревана, Гюмри и Ванадзора избираются сроком на пять лет, Айк Марутян пребывал в должности 3 года, новый градоначальник поработает еще два года, и если не случится форс-мажор, через два года состоятся очередные выборы.

А мэра-реформатора Айка Марутяна ереванцы не забудут никогда – в первые месяцы его пребывания в должности столица превратилась в гигантскую мусоросвалку, закрылись мусоропроводы многоквартирных домов, хвостатые аборигены которых теперь смело гуляют по улицам в поисках пищи и находят ее в мусорных баках, в разы ухудшилась работа городского транспорта.

Кстати, импичмент Айка Марутяна дает повод к размышлениям: насколько эффективна регламентированная законом система управления городом, когда мэром механически становится первый номер партийного списка победившей политической силы. Не правильнее ли вернуться к прежней системе, когда мэр и Совет старейшин избирались по-отдельности, чем обеспечивался механизм взаимных сдержек и противовесов. Фактически, Айк Марутян не был избран народом – сограждане избрали блок “Мой шаг”, хотя господин Марутян убежден в обратном.

Как бы то ни было, импичмент состоялся. Новым главой столичной администрации избран вице-мэр Грачья Саркисян, который, по заверениям членов Совета старейшин, хорошо знает город, часто замещал Айка Марутяна. За него проголосовали 44 члена, против -10.

Сам господин Саркисян поблагодарил коллег за доверие и обещал продолжить начатые реформы.