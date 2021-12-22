Национальная сборная Армении проведет товарищеский матч с командой Норвегии.
Встреча состоится 29 марта 2022 года на стадионе «Улевол» в Осло.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ФФА, это будет третья игра между сборными Армении и Норвегии.
Первый раз команды встречались в 2002 году в рамках отборочного раунда чемпионата мира-2002.
Матч, прошедший в Осло, имел мирный исход – 0:0. В Ереване же норвежцы взяли верх со счетом 4:1.
Федерация футбола Армении продолжает переговоры на предмет проведения еще одного товарищеского матча.
Этот поединок, скорее всего, пройдет 25 марта в Ереване.