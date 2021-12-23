Католикос Великого Дома Киликийского Арам I 23 декабря принял в представителя посольства Исламской Республики Иран в Ливане, атташе по культуре и директора информационного отдела посольства.

Об этом Арменпресс сообщили в Католикосате Великого Дома Киликийского.

Как сообщили в пресс-службе, в ходе встречи обсуждался культурно-религиозный диалог между Католикосом Великого Дома Киликийского и Исламской Республикой Иран.

“Гости вручили памятный подарок Его Святейшеству, затем посетили музей “Киликия” и ознакомились с экспозицией музея”, – говорится в сообщении.