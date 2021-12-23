Кандидат в президенты Франции, глава региона Иль-де-Франс Валери Пекресс в сопровождении двух важных сторонников, Мишеля Барнье и Бруно Ритайо посетила Республику Арцах.

В Степанакерте она провела встречу с президентом и министром иностранных дел Республики Арцах. и в связи с этим визитом временный поверенный в делах Франции в Азербайджане был вызван в министерство иностранных дел, ему была вручена нота протеста.

Как сообщает Арменпресс, об этом сообщили азербайджанские СМИ.

МИД Азербайджана отметил, что имена посетивших Республику Арцах граждан Франции включены в список лиц, чей въезд в Азербайджан нежелателен.