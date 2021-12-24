В ходе ответов на вопросы СМИ и представителей общественных организаций в режиме онлайн, премьер-министр Армении Никол Пашинян представил подробности частной беседы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Брюсселе.

«Во время частной беседы обсуждалось то же, что и до частной беседы. Не то чтобы Шарль Мишель вышел из комнаты на 20 минут, и мы сказали, что раз он ушел, давайте поговорим о том, о чем надо было, но мы не говорили. Продолжился тот же разговор, мы продолжили обсуждение вопросов нашей повестки, нашего обсуждения. Этот разговор не претерпел изменений в своей динамике и содержании», – как сообщает Арменпресс, сказал премьер.

Пашинян заверил, что эти 15-20 минут, а может быть, и полчаса приватной беседы ничем не отличались от предыдущего разговора.

Если армянские грузы не пройдут через Азербайджан, азербайджанские грузы не пройдут через Армению

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркнул, что если не будет обеспечена безопасность перевозки грузов по территории Азербайджана, грузоперевозки осуществляться не будут. Пашинян сказал об этом во время онлайн-пресс-конференции, отвечая на вопрос, во сколько обойдется строительство железной дороги Азербайджан-Нахичевань в армянском секторе, и если будет возобновлено железнодорожное сообщение, будет ли обеспечена безопасность грузоперевозок.

«Если в этих условиях мы предположим, что армянские грузы не пройдут через территорию Азербайджана, азербайджанские грузы не пройдет через территорию Армении. Конечно, когда мы обсуждаем эти вопросы, также имеем в виду это. Представьте, насколько нелогично было бы, если бы мы вдруг открыли железную дорогу, и не использовали бы ее. И здесь возникает вопрос: зачем делать столько инвестиций?» – сказал Пашинян.

Что касается стоимости строительства железной дороги, премьер-министр отметил, что по предварительным данным, стоимость строительства железной дороги составляет 200 миллионов долларов, но оно будет уточнено, когда будут готовы проекты и смета.

«Это очень приблизительные цифры»,- добавил премьер.

Пашинян коснулся вопроса о возможном предоставлении Азербайджану статуса наблюдателя при ОБСЕ

Вопрос о предоставлении Азербайджану статуса наблюдателя при ЕАЭС нужно рассматривать в контексте возможного развития событий по нескольким направлениям. Об этом на онлайн-пресс-конференции 24 декабря сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопрос, рассматривает ли Ереван вопрос предоставления Баку статуса наблюдателя при ЕАЭС и каких шагов ожидает от властей Азербайджана в этом направлении.

«Если мы увидим общую нормализацию отношений, то это тема, которую мы будем серьезно рассматривать. В любом случае, мы рассмотрим этот вопрос, если будет такой формальный процесс, но наша позиция будет зависеть от процесса и направления продолжения разговора, о котором я говорю.

Я не могу сейчас выразить позицию, во-первых, официально этот вопрос не был представлен. Даже если он будет представлен на обсуждение, то наше отношение к нему будет зависеть от нашего разговора. Если это шаг, который внесет свой вклад в нашу повестку дня, то есть откроет мирную эпоху для Армении и региона, конечно, с учетом перспективы урегулирования арцахского вопроса, возможности компромиссов и т.д., Думаю, это должно быть в общем контексте этих вопросов», – сказал Никол Пашинян.

Никол Пашинян в целом положительно оценивает итоги первого заседания платформы «3+2»

Первое заседание региональной консультативной платформы «3+2» с участием заместителей министров иностранных дел оставило в целом положительное впечатление. Об этом на онлайн-пресс-конференции 24 декабря сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопрос об итогах встречи платформы «3+2», состоявшейся 10 декабря в Москве.

«Это была первая учредительная встреча, обсуждались очень общие принципы: технические, организационные, как часто будут проходить встречи, как организовать эти встречи, какой круг вопросов следует обсудить. И встреча была в тех рамках, о которых мы заявляли ранее. Честно говоря, из того, что нам доложил наш представитель, у нас в целом положительные впечатления от первой встречи, что не означает, что тревог и рисков, о которых говорится, не существует», – сказал Пашинян.

Глава государства отметил, что в целом платформа «3+2» соответствует сформулированной в программе правительства позиции, согласно которой Армения хочет быть участником региональных развитий.

«Если сейчас мы ведем переговоры с Азербайджаном, если мы собираемся вести переговоры с Турцией, если наш диалог с Ираном будет постоянным, Россия является нашим стратегическим партнером, если разговариваем с каждым членом этой платформы отдельно, было бы нелогично сказать, что мы не хотим говорить в рамках этой платформы.

Что касается предварительного условия армянской стороны о том, что там мы не будем обсуждать вопросы, которые обсуждаются в других форматах, то есть понимание, потому что никто не хочет, чтобы это обсуждение провалилось. Было бы нелогично собраться вместе и вести дискуссию к провалу. Это понимание есть, что не означает, что в следующий момент не будет предпринята попытка провала», – заключил Пашинян.

Мы заинтересованы в подписании мирного соглашения: Никол Пашинян

Армения заинтересована в заключении мирного соглашения и начале переговоров. Об этом в ходе онлайн-пресс-конференции сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян, касаясь вопроса о возможности подписания мирного соглашения с Азербайджаном в контексте гарантий безопасности и разблокировки транспортных коммуникаций

«Мы, конечно, заинтересованы в заключении мирного соглашения и начале переговоров. Недавно сопредседатели Минской группы ОБСЕ предложили повестку дня переговоров, одним из пунктов которой был вопрос мирного и всеобъемлющего урегулирования. И мы заинтересованы в этом, мы не отказывались и не откажемся об этом говорить», – сказал Пашинян.

По его словам, в контексте стремления правительства Армении открыть эру мирного развития для страны и региона было бы нелогично говорить, что не хотят слышать о мирном соглашении. «Конечно, одна из наших важных целей – это всеобъемлющее мирное соглашение, всеобъемлющее решение. По большому счету, все переговоры, все, о чем мы говорим, именно об этом. О чем мы говорим? О мирном соглашении, а также о возможных положениях и содержании», – сказал Пашинян.

Премьер-министр подчеркнул, что из-за пропагандистского хаоса постоянно пытаются создать впечатление, будто власти Армении против демаркации и делимитации. Он заверил, что такого нет. «Создается впечатление, что мы против мирного соглашения и всеобъемлющего урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Конечно, мы не против, конечно, мы за, мы заинтересованы в этом», – сказал он.

Армения тоже хочет открыть коммуникации и будет двигаться вперед по всем этим направлениям. Пашинян считает очевидным, что в ходе этих переговоров Азербайджан постарается сделать свои интересы более выразительными, а Армения постарается поступить аналогичным образом в связи со своими интересами.

«Но если нам удастся сформулировать модель мира, которая будет выгодна и для Армении, и для Азербайджана, то, возможно, стол переговоров станет не столько полем конфликта или противостояния, а полем понимания точки зрения другой стороны, выуживания приемлемых положений из этих точек зрения, а также формирования какой-то новой схемы», – сказал премьер-министр, добавив, что такие предпосылки были видны в Сочи и Брюсселе.

Однако, по словам Пашиняна, после встречи Сочи произошли события, которые серьезно поставили под сомнение этот разговор. К счастью, после встречи в Брюсселе таких инцидентов не было.

Армения ожидает от армяно-турецких переговоров нормализации отношений, но проблема сложная и деликатная: Никол Пашинян

В обсуждениях и переговорах с Турцией и Азербайджаном не следует выражать безосновательный оптимизм, поскольку для этого оптимизма нет оснований, но стороны выражают желание обсудить, поговорить, попытаться создать основу для оптимизма. Об этом на онлайн-пресс-конференции 24 декабря сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Мы готовы двигаться в этом направлении», – сказал премьер.

И Армения, и Турция назначили спецпосланников: Армению представит заместитель председателя НС Армении Рубен Рубинян, а Турцию – бывший посол Турции в США Сердар Кылыч. Их первая встреча пока не назначена. Пашинян, однако, выразил надежду, что встреча будет назначена в ближайшее время. Ожидается довольно длительный процесс, и не надо многого ожидать от одной-двух встреч в плане достижения каких-то конкретных результатов.

Премьер-министр Армении не согласен с высказанными оппозицией мнениями о том, что готовностью к таким переговорам Армения согласилась с предварительными условиями Турции относительно «Зангезурского коридора».

«Армения не обсуждала, не обсуждает и не будет обсуждать какие-либо вопросы в “коридорной” логике. Что касается отношений с Турцией, если мы рассматриваем вопрос в логике коммуникаций, для нас важна повестка дня создания, строительства и формирования транзитных маршрутов, и если в отношениях с Турцией окажется, что возможное открытие и создание коммуникаций может иметь более широкое региональное значение, то это будет одним из самых важных вопросов в нашей повестке дня, например, открытие армяно-турецкой границы и железной дороги.

Речь идет о возобновлении авиасообщения, что мы положительно оцениваем, приветствуем, и надеемся, что начнутся взаимные рейсы. Т.е. мы ожидаем нормализации отношений, но мы должны понимать, что имеем дело со сложной проблемой, которая имеет множество нюансов и тонкостей. В Республике Армения очень эмоциональное отношение к этому вопросу», – подчеркнул премьер-министр.

Он добавил, что все власти Армении заявляли о готовности к нормализации отношений с Турцией без предварительных условий, а это означает, что признание Геноцида армян никогда не было предварительным условием для нормализации отношений с Турцией и открытия границ. По словам премьер-министра, правительство Армении четко изложило свою позицию по вопросу международного признания Геноцида.

Никол Пашинян подчеркивает, что в переговорах с Турцией очень важно, чтобы переговорщик был представителем правящей политической команды.

«Это существенный фактор. Я думаю, что образование г-на Рубиняна, его прошлый политический путь опыт важны. Я имею в виду, что сейчас очень сложно назвать любого члена нашей команды неопытным, потому что в течение последних трех лет мы прошли через огромные испытания. МИД работает над формированием группы поддержки посланника. Работа посланника – это важная, обширная работа, требующая совместных действий. Весь процесс будет осуществляться через командную работу. Рубинян – главный переговорщик, но это не означает, что все это будет отрезано от нашего предыдущего опыта», – сказал премьер-министр Пашинян.

Отвечая на вопрос представителя общественной организации о возможности встречи с президентом Турции, Пашинян отметил, что нет идеи встречи с Эрдоганом, нет такой договоренности. «Если переговорный процесс Рубиняна с его турецким коллегой увенчается успехом и процесс созреет до этого момента, разумеется, после этого должны быть проведены встречи на высоком и высшем уровнях», – сказал премьер.

На данный момент не найдено правовых оснований существования анклавов: Никол Пашинян

Премьер-министр Армении заявил, что на данный момент не найдено правовых оснований существования анклавов. Об этом Пашинян сказал на онлайн-пресс-конференции 24 декабря.

«Было много разговоров об анклавах, и до сих пор, насколько мы изучили, мы не нашли правовой основы для существования анклавов. Вы помните, что я говорил о картах. Что такое карта? Это чертеж, который создали так, как смогли, и надо смотреть на правовую основу. Нам кажется, что за этот год мы уже изучили все возможные документы. Возможно, в какой-то момент такой документ может обнаружится, но сейчас его нет», – сказал Пашинян.

Ни один случай коррупции не остается без внимания: Никол Пашинян

Ни один случай коррупции не остается без внимания. Об этом на пресс-конференции 24 декабря заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Я вижу риски коррупции повсюду, но это не означает, что существуют также случаи коррупции. Нет такой публикации, которую я не поручаю нашим органам проверять, причем прозрачно. Например, говорят, что конкурс выиграла компания брата спикера НС. Оказывается, это не его компания. Брат спикера НС – наемный работник в этой компании. Сейчас это что-то меняет или нет? Могу сказать следующее: я исключаю возможность того, чтобы какой-либо случай коррупции оставался без внимания. Этого не может быть», – сказал Никол Пашинян.

Он подчеркнул, что за эти три года они проявили принципиальность в этом вопросе. Премьер отметил, что в стране созданы такие условия и атмосфера, что в тендерах выигрывают компании, принадлежащие семьям политических оппонентов.

Никол Пашинян рассказал о катастрофе в переговорном процессе в 2016 году

Параметры урегулирования нагорно-карабахского конфликта в 2016 году были перенесены в Совет Безопасности ООН. Как сообщает Арменпресс, об этом на онлайн-пресс-конференции 24 декабря сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян, касаясь вопроса о том, предпринимает ли Армения шаги для того, чтобы вопрос территориальной целостности Нагорно-Карабахской автономной области стал частью переговоров, и если когда-либо переговоры начнутся, поднимет ли Армения вопрос деоккупации Шуши и Гадрута

«В течение всего переговорного процесса вопрос прав азербайджанцев, проживающих в Нагорном Карабахе, ни разу не оспаривался ни одним правительством или переговорщиком. Нагорно-Карабахская автономная область никогда не рассматривалась в переговорном процессе как чисто армянский субъект. В принципах переговоров указано, что азербайджанцы также проживали в Нагорно-Карабахской автономной области, и защита их прав была предметом переговоров», – сказал Пашинян.

По его словам, содержание переговоров, которые касались референдума об окончательном статусе Нагорного Карабаха, касалось всего населения Нагорного Карабаха, то есть не только армянского населения, но и азербайджанского.

«Этот референдум никогда бы не состоялся с армянской интерпретацией, но, предположим, если бы он прошел в рамках армянской интерпретации, но и армянская интерпретация никогда бы не отрицала, что азербайджанцы НКАО также должны принять участие в этом потенциальном референдуме. Допустим, азербайджанцы должны были участвовать в тех рамках, в которых это интерпретирует армянская сторона.

Теперь, когда право на самоопределение, допустим, было бы реализовано в рамках комментариев армянской стороны, могли ли азербайджанцы Нагорного Карабаха в этом контексте, в свою очередь, поднять принцип своего самоопределения? И в таком случае какие отношения должны были возникнуть?» – сказал премьер, подчеркнув, что не делает вольных комментариев, а говорит о нюансах содержания переговоров, которые до сих пор публично не обсуждались.

Пашинян поднял вопрос: какая в этом контексте картина территориальной целостности Нагорно-Карабахской автономной области должна была быть зафиксирована? По его словам, сегодня озвучиваются мысли, делаются заявления, которые, по сути, не имеют никакого отношения к содержанию переговоров по состоянию на 2018 год, или из них берется одно предложение, но этот пакет не состоит из одного предложения и даже из одного документа.

«И когда я говорю, что в переговорном процессе в 2016 году произошла катастрофа, я имею в виду именно этот контекст, который не является однослойным. НКАО никогда не рассматривалась в содержании этих переговоров как чисто армянский субъект. Она воспринималась и фиксировалась как армянский и азербайджанский субъект, по крайней мере, с точки зрения ее населения», – сказал Пашинян, добавив, что он может доказать тот факт, что армянская сторона приняла эту реалию на переговорах.

Что касается катастрофы, которая произошла на переговорах в 2016 году, премьер-министр сказал, что произошло очень важное событие. «В 2016 году было представлено три пакета предложений, в которые впервые с 2011 года не вошло предложение о предоставлении Нагорному Карабаху временного статуса.

С армянской стороны широко пропагандируется, что это нормально, в этом пакете говорится о том, что Нагорный Карабах имеет законодательную, судебную власть и т.д. Но никто не говорит, что вопрос прояснения временного статуса Нагорного Карабаха, по содержанию этих переговоров, передавался в СБ ООН, и говорилось, что СБ ООН по согласованию с Азербайджаном, Арменией, сопредседателями, вместе с сопредседателями ОБСЕ решает детали юридических и практических нюансов упомянутых мною систем.

На протяжении всего переговорного процесса позиция армянской стороны заключалась в том, чтобы сделать все возможное, чтобы поиск окончательного решения вопроса был в плоскости сопредседательства Минской группы. «Фактически в 2016 году параметры решения вопроса были переданы в СБ ООН», – сказал премьер.

Коснувшись вопроса о том, предсказуемо ли решение Совета Безопасности ООН по этому вопросу, Пашинян сказал: «Здесь будет решаться вопрос: частью какой страны является Карабах, даже с промежуточным статусом, прежде чем он станет окончательным? Когда этот вопрос решается в Совете Безопасности ООН, то становится очень предсказуемым его решение, потому что в 1993 году Совет Безопасности ООН принял резолюцию, в которой говорится Нагорно-Карабахский регион Азербайджана, говорится, что признается территориальная целостность и нерушимость границ Азербайджана.

Эта катастрофа в переговорном процессе произошла в 2016 году. Это важно тем, что если статус Нагорного Карабаха будет зарегистрирован, то уточнение его окончательного статуса должно произойти в соответствии с конституцией Азербайджана», – сказал Пашинян.