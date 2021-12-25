Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян принял участие в очередном заседании Консультативного собрания по сотрудничеству с внепарламентскими политическими силами.

Как сообщили Арменпресс, в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в заседании приняли участие председатель партии “Республика” Арам Саркисян, председатель Либеральной партии Самвел Бабаян, представитель прогрессивно-центристской партии “Альянс” Тигран Арзаканцян, председатель партии “Справедливая Армения” Норайр Норикян, председатель партии “Суверенная Армения” Давид Санасарян, председатель Европейской партии Армении Тигран Хзмалян, председатель Христианско-демократической партии Армении Левон Ширинян, председатель партии “Единая Родина” Мгер Тертерян, председатель Консервативной партии Микаел Айрапетян.

Приветствуя присутствующих, премьер-министр отметил: «На предыдущем заседании мы договорились встретиться после моего визита в Брюссель. Как всегда, хочу поделиться с вами последней информацией. Хотел бы также услышать ваши впечатления и анализ сказанного».

Никол Пашинян коснулся результатов брюссельских переговоров, после чего участники заседания перешли к обсуждению вопросов повестки дня.