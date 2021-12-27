Для Министерства труда и социальных вопросов Армении 2021 год стал периодом преодоления послевоенной инерции, запуска новых программ и проведения реформ.

Об этом на пресс-конференции в пресс-центре «Арменпресс», подводя итоги работы за 2021 год, заявил министр труда и социальных дел Армении Нарек Мкртчян.

«Мы продолжаем содействовать армянам Арцаха по разным направлениям. Следует отметить, что Министерству труда и социальных вопросов Армении удалось решить все проблемы, снизить социальную напряженность, возникшую в результате войны. Следует отметить, что в контексте реагирования на эти вызовы сектор социальной защиты не пострадал. Более того, мы смогли не только заняться сферой социальной защиты, но и запустить новые программы и реформы», – сказал министр.

Представляя программы для арцахских армян, временно проживающих в Армении после войны, Нарек Мкртчян отметил, что Республика Армения продолжает оставаться основным гарантом социальной защиты Республики Арцах. С момента окончания войны правительство Армении реализовало около двух десятков программ помощи Арцаху и армянам Арцаха. Работы велись по разным направлениям: финансовое содействие, жилье, программы занятости.

«Благодаря этим программам мы смогли преодолеть вызовы послевоенного периода, решить ряд проблем армян Арцаха. Можно с удовлетворение признать, что более 80% наших соотечественников уже вернулись в Арцах. Некоторые из них продолжают оставаться в Армении и находятся в центре нашего внимания», – сказал Нарек Мкртчян.

Программы социальной помощи армянам Арцаха будут продолжены и в первом квартале 2022 года, уделяя внимание вопросам занятости и труда.