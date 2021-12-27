Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу затронул вопрос нормализации армяно-турецких отношений.

Как передает «Арменпресс», турецкое агентство «Анадолу» сообщает, что, касаясь ситуации на Южном Кавказе, Чавушоглу отметил, что Анкара нацелена на долгосрочный мир и стабильность в регионе.

«С начала года прилагаются усилия для нормализации отношений с Арменией. Обе стороны назначили представителей для диалога. В ближайшее время планируется возобновить авиасообщение между Ереваном и Стамбулом», – сказал Чавушоглу.

Чавушоглу также напомнил о недавней встрече в Москве в формате «3+3».

«Такие встречи значительны. Анкара готова участвовать и в следующей встрече. Диалог такого масштаба будет организовываться на ротационной основе», – сказал он.

Касаясь встречи спецпредставителей Турции и Армении, Чавушоглу сказал, что стороны согласовывают точную дату переговоров в ходе телефонных разговоров.

«Армянская сторона предлагает провести встречу спецпредставителей в Москве. Мы за прямые контакты с Арменией без посредников. Надеюсь, что спецпредставители двух стран составят дорожную карту диалога, которая будет полезна для установления дальнейших контактов. Надеюсь, что позитивные сигналы, озвученные представителями Армении, будут основаны на конкретных шагах», – сказал Чавушоглу.

Глава МИД Турции также отметил, что армяно-турецкие протоколы 2009 года утратили свое значение, и на данный момент диалог между спецпредставителями двух стран представляется более актуальным.