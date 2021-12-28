Совет старейшин Еревана утвердил программу развития города Еревана на 2022 год.

Как передает «Арменпресс», программа развития Еревана на 2022 год включает 25 основных вопросов и приоритетов.

Программа развития Еревана на 2022 год преследует цель обеспечить жизненные интересы и благосостояние населения, гарантируя улучшение качества жизни ереванцев.

Ереван должен быть чистым, зеленым и хорошо организованным, городом работы, порядка, комфорта, традиций, будущего, в котором каждому члену общества будет предоставлена безопасная и достойная жизнь, возможность самовыражения, будут удовлетворены минимальные потребности граждан, нуждающихся в социальной защите.

Гарантией реализации программы развития является эффективно функционирующая городская администрация, пользующаяся доверием граждан, а также Совет старейшин Еревана, уважающий права и свободы, а также вовлечение гражданского общества в процессы управления путем активного диалога.

Программа представляет собой описание общего состояния города Еревана, существующих проблем в отдельных сферах городского хозяйства, в административных районах, а также меры, предусмотренные в 2022 году в соответствии с Планом развития Еревана на 2018-2023 годы.

Подробнее ознакомиться с программой можно по следующей ссылке: