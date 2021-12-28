Гегам Геворгян, председатель Комиссии по защите конкуренции Армении, представил 3 крупные сделки по объединению, заявив, что в ближайшем будущем на рынке бензина появится новый игрок.

Геворкян сообщил, что на рынке бензина 100% «Петрол маркет» были приобретены взаимосвязанными компаниями. По словам председателя комиссии, в ближайшее время на рынке бензиновых продуктов появится новый игрок.

Другая сделка касается Зангезурского медно-молибденового комбината, около 60% которого было приобретено промышленной компанией, зарегистрированной в России. «Это в области добычи полезных ископаемых в этом году была самая крупная сделка», – как передает «Арменпресс», сообщил Гегам Геворгян на пресс-конференции 28 декабря.

Третья по масштабу сделка была в телекоммуникационном секторе. Акции «Ростелекома» были приобретены ЭСА (Электрические сети Армении) и физическим лицом.

Говоря о коррупционных делах, представляющих общественный интерес, Геворгян сообщил, что в течение года было рассмотрено два дела об антиконкурентных соглашениях, 15 случаев злоупотребления доминирующим положением, количество деклараций об объединении увеличилось до 25 и др.

«В сфере государственных закупок нами возбуждено 13 дел, из них 4 касаются антиконкурентных действий государственных органов. Мы внимательнее будем относиться к вопросам конкуренции в антиконкурентных соглашениях о государственных закупках, в процессе подготовки государственными органами тендерной документации, что является хорошим сигналом для бизнеса и общественности, говорящим о приверженности комиссии статусу автономного органа», – сказал Гегам Геворгян.