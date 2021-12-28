Уголовное преследование в отношении командира отряда «Сисакан» Ашота Минасяна прекращено по нескольким эпизодам. Об этом в социальной сети Facebook заявил Совет защиты Ашота Минасяна.

В заявлении, опубликованном на странице адвоката Миграна Погосяна в Facebook, отмечается, что предварительное следствие по делу Ашота Минасяна в следственном департаменте СНБ завершено.

Согласно результатам предварительного следствия, прекращено уголовное преследование в отношении Минасяна по эпизодам подготовки убийства премьер-министра Армении и присвоения власти, а также уголовное преследование группы лиц по части тяжких преступлений по хранению оружия и боеприпасов.

Однако командир добровольческого отряда пока останется под арестом, поскольку обвиняется по части 1 статьи 235 Уголовного кодекса Республики Армения.

Речь идет об обнаруженном 13 ноября в городе Сисиан оружии, с которым, по мнению омбудсмена, связь Ашота Минасяна “столько, сколько у каждого гражданина Республики Армения”.